El peronismo quiere juicio político, pero una comisión investigadora tiene más chances

La criptomoneda, promocionada por Javier Milei, y el escándalo que desató desde que se transformó en una estafa, abrieron un nuevo frente de conflicto para la Casa Rosada en el Congreso. En la Cámara Baja la oposición no demoró en pronunciarse, pero dividida. El bloque de Unión por la Patria pedirá el Juicio Político contra el Presidente, la izquierda impulsará una interpelación de Milei, trasmitida por cadena nacional, y la Coalición Cívica, quiere constituir una Comisión Especial Investigadora. Se trata de una iniciativa que coincide con Democracia por Siempre, el bloque radical rebelde, que conducen Pablo Juliano y Facundo Manes. Son cuatro líneas de acción que anticipan el río revuelto que tendrá que cruzar el oficialismo en la última semana de extraordinarias y cuando faltan 15 días del discurso de apertura del 143° período de sesiones ordinarias. En el Senado habrá sesión este jueves y el escándalo también se meterá de lleno en el debate.

En Diputados, el primero en advertir la gravedad de la promoción que había lanzado Milei fue Maximiliano Ferraro de la CC. Ya no forma parte del espacio Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto y jugó a fondo cuando Milei todavía no había borrado el tuit. “Si esto no fue un ha-ckeo, entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: lanzó o respaldó una criptomoneda que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos”, escribió en X. “El Presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, anticipó Ferraro.

Juliano, al frente de DxS, lanzó una coincidencia que le dio más fuerza a la idea de investigar el caso. Podría implicar la citación de funcionarios y también derivar en un pedido de Juicio Político para los presuntos implicados. “Insistiremos con una Comisión Investigadora, sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia”. Por ahora es el único planteo que surgió de un sector del radicalismo, porque el bloque de la UCR, que conduce Rodrigo De Loredo, mantiene silencio de radio. Encuentro Federal le pidió explicaciones a Milei, preguntó cuál es el vínculo de Milei con el token Libra, pero no mencionó armar una comisión.

El panperonismo jugó directamente por el juicio político. La comisión estuvo presidida por la oficialista Marcela Pagano quien habría pactado su salida con el presidente de la Cámara Martín Menem. Reactivarla implicaría elegir nuevas autoridades en una instancia que se recalentó el año pasado y que el oficialismo no quiere tocar.

La visita de un grupo de diputados de LLA al penal de Ezeiza para reunirse con genocidas presos por delitos de lesa humanidad, es el último escándalo grave que el oficialismo tuvo que enfrentar. El tema fue debatido en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospenatto. En esa instancia hay futuro para la idea de investigar el caso. Tiene 31 integrantes y los 13 representantes de UP, junto a Juan Manuel López de la CC, Esteban Paulón de EF y dos de DxS llegan a la mayoría de 17 para bancar una comisión especial.

Avanzar no será fácil ante un oficialismo buscará que impedir cualquier intento de tratar el tema. La oposición queda obligada a pedir una sesión para emplazar las comisiones a que no duerman el caso y Menem no puede rehusarse. Sin embargo, “emplazar a dos comisiones para que dictaminen la creación de una investigadora es perder siglos”, confió una fuente legislativa que sigue el pulso de la ofensiva opositora. Otra opción, más eficaz, apunta a pedir una sesión, reunir el quórum, mocionar y obligar a Menem a conformar una comisión investigadora por el voto de los presentes. El reglamento de la Cámara sostiene que el cuerpo, cuando lo estime conveniente, puede ordenar al titular del cuerpo a constituir estas instancias.

Los votos podrían aparecer si el escándalo sigue creciendo.

La CGT sospecha de estafa

La CGT reclamó “un total esclarecimiento de los hechos, en virtud de la gravedad que significa una maniobra de esta magnitud realizada desde la máxima investidura política”. En un comunicado del Consejo Directivo nacional, la central obrera sostuvo que el arrepentimiento “no exime de responsabilidad institucional frente a un hecho por el cual se deberá dar una explicación exhaustiva”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó: “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos hicieron fortunas con información privilegiada”. “De proclamado lider global a criptoestafador”, le dijo.