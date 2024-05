El primer día de Francos: entre la interacción con los ministros y decisiones clave

El Gobierno quiso mostrar que la relación entre Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete, y los ministros es óptima y montó dos encuentros. Uno formal, a primera hora y antes de la conferencia de prensa que brindó en el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Y otro más informal, en una confitería del centro porteño en la que se vio a los funcionarios distendidos. Una señal de cambio de era tras la salida de Nicolás Posse, bajo una etapa que tiene múltiples desafíos y la continuidad de un hombre que fue fundamental para el ingeniero.

El jefe de ministros mantuvo su primer cara a cara con los funcionarios en Balcarce 50 pasada las 9 de la mañana. Estuvo el jefe Gabinete saliente además de un dirigente de su confianza, José Rolandi, el número dos del área, a cargo de la redacción de artículos de la ley Bases. Un técnico que Francos pretende mantener en su equipo de trabajo, como expresaron fuentes oficiales. “Hizo en estos meses un trabajo excelente”, indicaron en La Libertad Avanza. Es más: Rolandi también forma parte del cónclave entre el ex conductor de Interior y la Vicepresidente que se llevó a cabo en el Senado.

Luego del primer intercambio, Francos arribó a la conferencia de prensa en compañía de su equipo de prensa y seguido de cerca, en primera fila, por Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Santiago Caputo, el asesor presidencial, con el vocero Manuel Adorni. El dirigente, quien mantuvo conversaciones con Javier Milei durante las últimas horas, expresó que el “propio Presidente me ha pedido impulsar la gestión en combinación con la situación política. Es una nueva etapa de una gestión que continúa. Voy a trabajar y seguir conversando con los distintos sectores para encontrar los mejores caminos para la Argentin”.

Los desafíos que Francos deberá encarar son múltiples y así lo hicieron saber voces del entorno del jefe de Estado en contacto con PERFIL. Con valoración a la tarea de Posse, y resaltando que construyó una agenda con Estados Unidos “importante”, remarcaron que se requiere darle otra velocidad a la gestión. Bajo ese marco, anticiparon que se debe avanzar a todo ritmo en torno a la eliminación de 80 dependencias públicas, ordenar las empresas públicas para apurar la privatización y que se debe poner la lupa en 8 secretarías de jefatura de gabinete cuya función se debe evaluar.

Esas tareas serán coordinadas entre Francos y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. La idea que circula a estas horas es que el hombre con pasado en el peronismo se concentre en “la política” y que determinadas cuestiones propias de la gestión de jefatura las pueda llevar Interior. “Pero todavía lo tenemos que definir”, expresaron en LLA sobre los próximos pasos.

En esa línea, Gobierno reconocen que todavía faltan completar designaciones en puestos clave y que todos aquellos directores de empresas públicas que llegaron de la mano de Posse están en la mira. “Todo es a evaluar, no estamos en un relanzamiento, simplemente consideramos que la visión del Presidente no se vio plasmada en la jefatura de ministros”, explicaron desde el entorno del líder del Poder Ejecutivo sobre lo que pasó y a donde se apunta.

Y plantearon que la modificación de las últimas horas, que en principio se iba a realizar tras el debate de la ley Bases en el Senado, se realizó “para no generar incertidumbre, era lo más sano”. Es sí: admitieron que no sabían del doble comunicado que se emitió para explicar lo sucedido con el ex integrante de la Corporación América.