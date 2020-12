El debate del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo tuvo muchos momentos tensos en la Cámara de Diputados. El último ocurrió apenas unos minutos antes de que los legisladores procedieran a la votación, después de 20 horas de sesión. El opositor Cristian Ritondo increpó al titular del cuerpo, Sergio Massa, por las invitaciones que se permitieron en la sesión.

A las 7:17, después de una larga lista de oradores, Massa empezó a exponer la forma de votación del proyecto del aborto cuando Ritondo le pidió intervenir para acusar al tigrense de "romper su palabra".

"Presidente, mire, para hacer esta sesión hicimos un gran esfuerzo todos, hemos planteamos una burbuja. Para aprobar invitaciones para este lugar especial, no importa el resultado ni nada, creo que lo que habíamos aceptado es que vengan funcionarios que habían trabajado, no invitaciones en general", empezó el ex ministro de seguridad bonaerense de María Eugenia Vidal.

Ritondo prosiguió: "Me parece que rompió la burbuja y me parece que no tiene sentido todo lo que venimos haciendo esta semana". Para la sesión, Diputados tuvo que implementar algunas medidas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus.

"Lo lamento mucho por no haberlo tratado en labor parlamentaria y usted incumplió con la palabra. Discúlpeme presidente, con la confianza y el cariño que le tengo, hoy rompió la palabra. Esto no se hace", cuestionó.

El diputado opositor insistió en su reclamo a los gritos y con el dedo apuntando al tigrense mientras Massa intentaba explicar que no había habido invitaciones generales y que las reglas se habían mantenido iguales para todos los bloques del recinto. Cuando el referente de Juntos por el Cambio insistió con que debería haber "igualdad de reglas para todos", Massa señaló: "Diputado Ritondo, la diputada Carmen Polledo recibió la notificación de que tenía la misma cantidad y la misma posibilidad y dijo que no".

Una vez más, el titular de la Cámara fue interrumpido por Ritondo, pero Massa puso punto y final al duro intercambio al sostener: "La misma cantidad para ambos grupos. Todos tienen PCR hecho y están a disposición por secretaría. Sí, por supuesto".

El debate por la despenalización del aborto duró 20 horas. Finalmente, los diputados dieron media sanción a la iniciativa con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, una diferencia más amplia que la que hubo en 2018 cuando fueron 129 positivos y 125 negativos. Ahora, el proyecto va a pasar al Senado.

