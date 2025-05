El secretario general de la CGT, Héctor Daer, sobre el DNU que limita las huelgas: “Vamos a ir a la Justicia y a la OIT”

El secretario general de la CGT y titular de Sanidad, Héctor Daer, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para tratar un conflicto por salarios y condiciones laborales en el Hospital Naval. Al salir de la Casa Rosada, aseguró que por ahora "no hay clima de paro" mientras la gestión de Javier Milei avanza con medidas que afectan a los sindicatos y los derechos laborales. Incluso, confirmó que la CGT judicializará los decretos que restringen el derecho a protesta y crean listas negras en los gremios.

Siguiendo esas medidas, Daer explicó que van a presentar acciones legales y que en las próximas horas difundirán un comunicado. “Están repitiendo lo que ya intentaron con el DNU 70/23, que no buscaba reglamentar sino limitar el derecho de huelga para muchas actividades, dejando casi imposible hacer medidas de fuerza. Eso fue rechazado en la Justicia en varias instancias”, afirmó.

Ahora, cambiaron solo la categoría de algunos sectores, de ‘trascendentales’ a ‘esenciales’, y volvieron a sacar un decreto similar. “Para nosotros la suspensión sigue vigente y entre lunes y martes volveremos a actuar en la Justicia”, agregó. “Estamos convencidos de que se va a mantener esa decisión”, aseguró.

Al finalizar la reunión, Daer explicó que la CGT considera al decreto “inconstitucional”. “Primero vamos a resolver el tema judicial y después habrá diálogo, pero por ahora no se evalúa un paro general”, dijo. Consultado sobre el ambiente entre los sindicatos, aclaró que no hay condiciones para una medida de ese nivel.

“Habrá negociaciones por actividad. Quienes puedan negociar arriba de estos valores, perfecto. Si ellos no homologan, se abrirán dos conversaciones: una para acordar y otra para cobrar”, señaló.

Sobre los decretos publicados el miércoles, Daer señaló que “no son tema del Ministerio de Trabajo ni de Capital Humano” y dijo desconocer quién está detrás de esta maniobra. “Ya hubo reformas, como la Ley de Bases, que no generaron empleo formal. Lo único que crece es la informalidad. Hoy no hay voluntad en el Congreso ni en el debate público para mejorar los derechos de los trabajadores. Lo que hay que discutir es cómo repartir el trabajo y la jornada laboral”, sostuvo.

En sus palabras, Daer dejó claro que estos hechos llegan en medio de una fuerte ofensiva contra gremios y trabajadores, como la reciente creación de una lista negra de sindicalistas en el Estado nacional mediante la resolución 34/25, que identifica a quienes son elegidos como delegados para defender derechos laborales, poniendo en riesgo sus fueros y facilitando despidos al finalizar su mandato.

A contar por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, adelantó que presentarán una denuncia judicial para frenar esta persecución durante la elección de delegados. “Buscan reducir la representación en los lugares de trabajo, creando un registro ilegal para evitar resistencia a las políticas de los ministerios. Es una medida desesperada para que no haya tantos hombres y mujeres frenando estos ataques”, expresó.

