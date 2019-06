A horas del cierre de alianzas, Massa juega a "dos cafés" entre Vidal y Fernández

por Diamela Rodríguez

Este miércoles 12 de junio vence el plazo para inscribir las alianzas políticas que competirán en las elecciones 2019 ante la Cámara Nacional Electoral. A horas de que cierre esa ventana, lejos de estar todo definido, los espacios políticos siguen con las conversaciones a contrareloj. El foco principal está puesto en el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que por estas horas negocia al mismo tiempo por un espacio en el kirchnerismo y por una posible colectora con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Según pudo saber PERFIL, el Gobierno descarta una alianza con el exintendente de Tigre a nivel nacional, que en las últimas semanas se mostró más cerca de los Fernández. Pero todavía está abierta la negociación para que el líder del Frente Renovador acompañe la boleta de la gobernadora de Cambiemos: en la Gobernación afirman que "desde ayer" está abierta la definición y que "depende de él" estar "dentro o fuera" de la posible alianza. Acá también corren contra el tiempo: las colectoras fueron prohibidas por el decreto que Mauricio Macri firmó en abril, y esa norma debería derogarse antes de este miércoles para habilitar el acuerdo. La posibilidad de derogar esa norma está "sujeta" al avance de las charlas entre Massa y Vidal.

"No esta totalmente cerrada. Queda una pequeña hendijita", confesó otro referente de Cambiemos a PERFIL.

Desde la vereda de enfrente, todavía no hubo definiciones sobre el café que Alberto Fernández le ofreció a su exaliado del Frente Renovador. En simultáneo a las conversaciones con Vidal, el peronismo "espera una respuesta" de Massa, según avisaron a este medio desde el PJ. El tigrense ya protagonizó estos mismos coqueteos en 2013, cuando esperó hasta el mismo día que vencía el plazo de presentación de listas para anunciar su divorcio del kirchnerismo.

Las diferencias hasta ahora no se concilian: Massa aspiraba a competir en las PASO por la presidencia, o a entrar directamente en alguno de los dos lugares de la fórmula principal. Desde Unidad Ciudadana le ofrecen un lugar en las listas de diputados nacionales para la Provincia de Buenos Aires, que seguramente no sea el primero (prometido a Felipe Solá). También enfrenta una disyuntiva en su terruño: el kirchnerismo ya acordó con el intendente de Tigre, Julio Zamora, y no habilitaría a Malena Galmarini a competir por el mismo espacio.

La falta de definición del exjefe de Gabinete ya generó quejas en el espacio al que supuestamente quiere entrar. Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, le reclamó no tener "voluntad política" para lograr un acuerdo de cara a las elecciones nacionales. "Está clara nuestra voluntad manifiesta de construir este escenario de unidad opositora, no está tan clara la voluntad de los otros, nosotros vamos a seguir insistiendo. Tenemos voluntad de acuerdo con Sergio Massa y es explícita", señaló el santafesino en diálogo FM La Patriada.

Otro gesto que hace ruido en el Instituto Patria es que Massa se presentó en Chubut —luego de la victoria de Mariano Arcioni y el mismo día de la invitación del "café"— junto a Graciela Camaño, la referente del Frente Renovador que más se opone a hacer las pases con el kirchnerismo. Entrevistada por radio La Red, en enero la diputada confesó que "no votaría" a Cristina Kirchner pero sí a Roberto Lavagna, el candidato que apoya su marido Luis Barrionuevo.

Massa siguió con su espíritu transversal cuando felicitó por su victoria al gobernador de Jujuy y referente de Cambiemos, Gerardo Morales. "Te deseo una muy buena gestión", escribió el tigrense en Twitter a su aliado electoral de 2015. En el kirchnerismo no supieron si tomarlo como una provocación, como un signo de acercamiento al Gobierno, o como otra vuelta más del péndulo massista.

Mis felicitaciones @MoralesGerardo1 por la victoria en #Jujuy. Te deseo una muy buena gestión. — Sergio Massa (@SergioMassa) June 10, 2019

Desde el Frente Renovador confirmaron a PERFIL que mañana anunciarán una alianza con "más de tres partidos", aunque no especificaron cuáles. Lo mismo ocurre en la vereda de enfrente, la del gobierno nacional: "Cambiemos va igual. Los tres de siempre", mencionaron a este medio fuentes de Casa Rosada. Se refieren al PRO, la UCR y la Coalición Cívica, aunque no descartan "sumar algún sello más".

En eso se centra el radicalismo, que tras la convención de Parque Norte busca ganar más espacios que los que tuvo en los últimos cuatro años. Aspiran a quedarse con el compañero de fórmula de Macri, aunque para eso todavía hay tiempo (el 22 de junio es el cierre de listas). Mientras tanto, buscan habilitar las colectoras, aunque por motivos distintos a los de Massa: gobernadores como el propio Morales y Alfredo Cornejo en Mendoza aspiran a poder llevar otros postulantes a presidente con sus boletas. Dirigentes radicales mantendrán este mismo miércoles con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Según adelantaron a este medio, reclamarán lo mismo de siempre: "Abrirse".

En Alternativa Federal se mantiene el hermetismo. El senador Miguel Ángel Pichetto sigue apoyando al Gobierno y pronosticó este martes que "el proceso del presidente Macri culmina en el 2023". Su propio mandato como senador nacional es menos lóngevo: vence en diciembre, lo que lo obliga a negociar un puesto los espacios disponibles. A su lado, el salteño Juan Manuel Urtubey por ahora no descarta su precandidatura presidencial por una ancha avenida del medio cada vez más angosta, mientras que el gobernador reelecto de Córdoba Juan Schiaretti retomaría las negociaciones luego de sus vacaciones.

Alejado del peronismo alternativo, Lavagna tiene "varios nombres" para formar las listas, según detallaron a PERFIL. En cuanto al cierre de alianzas "está todo encaminado con los socios: Socialismo, GEN, gremios y otros partidos". Su espacio enfrenta el primer test electoral este domingo 16 de junio en Santa Fe: Antonio Bonfatti encabeza las encuestas para la gobernación, pero con escasos puntos de diferencia sobre el peronista Omar Perotti. La teoría de los "oficialismo locales" será puesta a prueba. ¿Alterará el escenario nacional?

