El peronismo y Cambiemos negocian contra reloj para el cierre de alianzas

Un acuerdo entre el kirchnerismo y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comenzó a tomar color luego del Congreso que lo habilitó a organizar un gran frente opositor para "derrotar a Mauricio Macri" en las elecciones de octubre. Por el lado de Cambiemos, los radicales insisten en "abrir" el espacio, mientras Alternativa Federal define su futuro sin Roberto Lavagna. En tanto, Margarita Stolbizer apoyaría al exministro de Economía en su candidatura por Consenso 19. Para esas definiciones sólo quedan 48 horas, ya que el próximo miércoles 12 de junio vence el plazo para presentar las alianzas de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Según adelantó PERFIL en su edición impresa del sábado 8 de junio, Massa sumará al Frente Renovador a una nueva coalición opositora de la que participarán las fuerzas kirchneristas, los espacios de los gobernadores peronistas que adherirán sus candidatos a legisladores nacionales y otros sellos como el de Fernando "Pino" Solanas. El desafío de Massa será conservar su marca en una alianza en la que Alberto Fernández y Cristina Kirchner son los protagonistas. Por ello, los equipos legales trabajaban en las últimas horas para darle forma al acuerdo.

En medio de esas negociaciones, este domingo 9 de junio se produjo un insólito cruce entre Massa y Alberto Fernández. El exintendente de Tigre había viajado a Chubut para apoyar a Mariano Arcioni y durante un móvil con C5N mantuvo un breve diálogo con el precandidato a presidente. "Volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos con esto", bromeó Fernández.

Pese al apoyo que recibió en el Congreso, Graciela Camaño no se mostró muy contenta con la posible unión. En una entrevista exclusiva a PERFIL, aclaró que "la tercera vía va a subsistir en otras candidaturas si Sergio no decide acompañarla. También hay otros candidatos" y agregó: "Advierto que hay un porcentaje muy elevado de ciudadanos que realmente desean ese espacio del medio".

Descartado el acercamiento con Massa, Cambiemos define alianzas con una incógnita determinante: quién será el candidato/a a la vicepresidencia. El pasado 4 de junio el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les aseguró al gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo y al socio fundador de la coalición Ernesto Sanz, que Macri está dispuesto a "abrir" Cambiemos a otras fuerzas, entre ellas, el PJ federal. El sector más crítico del radicalismo quiere sumar a Alternativa Federal a la discusión. Para muchos, el planteo del radicalismo es inviable, porque es tarde para negociar con el peronismo y porque tanto Peña como Jaime Duran Barba siempre se inclinaron por candidatos del PRO más que de otros partidos.

Ahora la interna radical es por la dureza para negociar el armado con el macrismo

"Creemos que Cambiemos está ordenado en su identidad, liderazgo y tenemos todavía un tiempo para resolver quién acompañará a Macri", dijo el funcionario durante una entrevista en el programa La Rosca. "Hay una apertura a poder pensar la próxima fórmula, entendiendo que la decisión la toma el Presidente. La idea de evaluar si la fórmula puede ser un reflejo más amplio de la coalición está abierta a la conversación", agregó.

Una gran incógnita es el futuro de Alternativa Federal. En medio del receso del reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fueron varias las voces del PJ cordobés que reaccionaron en contra de la decisión del gobernador de insistir con el respaldo a la Tercera Vía, opción que en los últimos días perdió solidez con el rechazo de Roberto Lavagna, el inminente portazo de Massa y los números que no terminan de acompañar en las encuestas al salteño Juan Manuel Urtubey. Pese al reclamo encendido de segundas y terceras líneas del partido, Schiaretti no hará ningún intento para acercar posiciones con el kirchnerismo, aunque no se descarta que el schiarettismo defina la estrategia para una boleta corta.

Salgamos de la trampa, el país sin empleo, educación y salud desigual. Tenemos lo que hace falta: recursos naturales, humanos y capital. Es la hora de recuperar la ilusión y alcanzar la prosperidad. Pongamos en nuestras intenciones algo inmaterial fundamental: la patria. pic.twitter.com/zrrDWLg3oR — Roberto Lavagna (@RLavagna) June 6, 2019

Lejos de Alternativa Federal, Lavagna inauguró su bunker de campaña en el que lanzó oficialmente su candidatura a presidente por Consenso 19 donde sostuvo que mientras "otros partidos" negocian "para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta", su espacio se mantiene "coherente" al permanecer alejado de Cambiemos y del kirchnerismo. Tras los acercamientos de Massa al kirchnerismo, el ex ministro de Economía sumó el apoyo de la que tuvo la líder del GEN, Margarita Stolbizer. La referente del sector progresista evaluó que la unión de su ex socio político al kirchnerismo "no es bueno" e indicó que ahora quedó ubicada "en las antípodas" del líder del Frente Renovador y que de cara al cierre de la inscripción de alianzas del 12 de junio "la idea es trabajar en Consenso 19".

DR/FeL