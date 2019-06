por Gabriel Ziblat

A pesar de que la Convención Radical confirmó la pertenencia del partido a Cambiemos, las aguas internas lejos quedaron de estar calmas. Las diferencias ahora están en la dureza con la cual se deben afrontar la negociaciones con los socios macristas. La última reunión que tuvieron Alfredo Cornejo y los representantes del partido con Marcos Peña dejaron en evidencia otra vez esas desavenencias.

Un sector del partido, encabezado por su presidente, Cornejo, está empecinado en presionar y convencer al PRO de la necesidad de que se realice una primaria entre Mauricio Macri y Martín Lousteau para definir al candidato a presidente. Algunos correligionarios creen que es una estrategia para negociar desde una posición de mayor fortaleza. Otros, directamente los acusan de estar tensando demasiado la cuerda sin respetar lo expresado por una mayoría de la Convención.

Lo cierto es que el mandato que salió de manera casi unánime de Parque Norte deja abierta las interpretaciones. Se ratifica, pero se pide más. ¿Cómo? A través de una Comisión de Acción Política de siete miembros donde las diferentes posturas están representadas. Y parte de esa comisión se sentó el martes en el despacho de Peña y Cornejo no tardó mucho en tensionar el ambiente. Le reclamó al jefe de Gabinete por la negativa a ir a unas PASO cuando se le ofrecía al peronismo no kirchnerista la opción de llevar a María Eugenia Vidal como colectora, lo que interpretan que podría terminar siendo igual de perjudicial para Macri. “Marcos además de ser siempre un optimista, es muy educado y paciente”, aseguran quienes buscan minimizar la tensión de la reunión. Lo cierto es que al día siguiente ya había llegado a oídos de otros dirigentes oficialistas el malestar del jefe de Gabinete con la actitud del titular de la UCR.

“¿Qué quiere Lousteau? Perdió en la Convención y encima dijo que no era de Cambiemos”, se ofusca uno de los referentes del radicalismo que se muestra más alineado a la estrategia de Cambiemos. Hoy ni los más cercanos saben dónde terminará el ex embajador. Puede ser precandidato a presidente, se reflotó la opción de competir en una PASO para jefe de Gobierno porteño, el PRO lo quiere encabezando la lista de senadores, o podría no presentarse y seguir dos años más como diputado. “Lousteau es el Massa del radicalismo”, concluyen. Lo que está claro es que este año la UCR porteña se incorporará a Cambiemos.

Después de una semana donde distintos sectores de Cambiemos y los propios radicales sostenían que la posibilidad de que un dirigente de la UCR acompañe a Macri en la fórmula perdía fuerza, en los últimos días volvieron a renacer las chances. “Nuestro primer reclamo es que el binomio sea representativo de la coalición, y los vemos abiertos en ese sentido”, asegura uno de los negociadores. Pero hasta que no vean el nombre definido dudan. Saben que la tentación de insistir con alguien 100% leal a Macri y compensar con otros cargos a la UCR está siempre presente.

“Hay algunos que no entienden de negociar con Peña y el PRO. Yo prefiero toda la vida a los que le dicen cosas en la cara. A la larga traen mejores resultados”, asevera otro de los líderes. Y aclara: “La estrategia hoy sigue pasando por el tándem Cornejo-Morales y hasta el domingo están ocupados”. Claro, los gobernadores de Mendoza y Jujuy, respectivamente, tienen elecciones en sus distritos mañana. El lunes, con casi seguros triunfos a cuestas, llegarán con el pecho inflado a Buenos Aires a seguir con las negociaciones.

De mínima: la vicepresidencia y que no se vea afectada la presencia legislativa del radicalismo. De máxima: garantías de cambios en la toma de decisiones en un eventual segundo mandato. Hasta el 22 de junio seguirán negociando.n