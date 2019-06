La discusión por las colectoras causa tensión entre Vidal y el peronismo federal

El aval de Mauricio Macri a las listas colectoras generó una discusión entre María Eugenia Vidal y los precandidatos a la presidencia de Alternativa Federal, a los que la gobernadora quiere llevar en su boleta. Para evitar que el rechazo de la gente a la administración nacional la arrastre en octubre, la mandataria provincial consiguió que la dejen compartir su candidatura con parte del peronismo.

En resumidas cuentas, la colectora implica que los precandidatos Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, si aceptan, llevarían como candidata a gobernadora a Vidal en la provincia de Buenos Aires en lugar de poner a uno propio. Y la mandataria podría aparecer, de este modo, en más de una boleta nacional. Cambiemos necesita amortiguar de alguna manera la pérdida de votos en la Provincia, sobre todo porque en el conurbano el kirchnerismo saca ventaja de la crisis económica.

Vidal quiere ser más competitiva frente Axel Kicillof y Verónica Magario, fórmula que cuenta con el apoyo de un amplio sector de intendentes bonaerenses. Pero Massa negó una convocatoria de la gobernadora y Urtubey se desentendió de un eventual acuerdo. "Los candidatos de cada provincia se definen en las provincias", dijo el gobernador de Salta en diálogo con A24.

Para Alternativa Federal el tema de las colectoras se presenta como un arma de doble filo. Si aceptan el convite quedarán más vinculados al oficialismo de lo que por ahí desean. Si bien el espacio tiene un discurso más moderado que el del kirchnerismo, compartir boleta va más allá de lo ideológico.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó en público el sistema de colectoras el pasado lunes 3 de junio. Macri vetó ese mismo sistema por decreto y ahora debería derogar su resolución para que la gobernadora pueda competir con distintas listas. El cambio de postura lo provocaron las encuestas que marcan que, como en la Provincia no hay segunda vuelta, Cambiemos podría perder la gobernación en octubre. Y en La Plata creen que, si eso ocurre, la reelección de Macri quedará sepultada por una desinteligencia técnica.

Sergio Massa, el vice de Mauricio Macri y Vaca Muerta: qué miran los inversores en Argentina

La gran atención en este contexto se la lleva el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Todos los sectores esperan a que el tigrense mueva sus fichas. Lo miran con expectativa desde el kirchnerismo, el peronismo federal y el oficialismo. Mientras esto pasa, las especulaciones crecen.

Trascendidos periodísticos apuntaron a que el líder del Frente Renovador tenía previsto reunirse esta tarde con la gobernadora bonaerense, algo que él mismo se encargó de desmentir en Twitter.

“No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar”, escribió el líder del Frente Renovador.

No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal.



Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar. — Sergio Massa (@SergioMassa) June 4, 2019

Desde La Plata, los colaboradores de Vidal dijeron desconocer si iba a haber o no reunión. Pero sugirieron que el enojo de Massa está más relacionado a que se haya hecho público y no a que el dato sea falso. "Massa se sube el precio", aseguran. Es que si en definitiva se va con el kirchnerismo, el líder renovador no será tentado por Vidal.

Otro que quedaría afuera de un acuerdo con la gobernadora es Lavagna. Para la Gobernación, el exministro le quita votos a Macri. Llevarlo en una boleta con la gobernadora generaría un conflicto a los intereses de Cambiemos.

B.D.N./M.C.