Sergio Massa, el vice de Mauricio Macri y Vaca Muerta: qué miran los inversores en Argentina

Ignacio Olivera Doll

Traders y analistas conversan en reunión semanal con Bloomberg News en Buenos Aires sobre la situación del mercado de Argentina y principales claves a seguir en el corto plazo. Aquí lo más destacado.

Participan:

Anna Cohen , CEO del Grupo Cohen SA

, CEO del Grupo Cohen SA Mariano Flores Vidal , CEO de MegaInver

, CEO de MegaInver Paula Premrou, CEO de Portfolio Personal Inversiones

Lo que asusta: el próximo evento electoral

En el mercado se esfuerzan por identificar los drivers electorales que podrían alterar en el corto plazo la actual tendencia de los precios. El camino de Sergio Massa para armar una amplia coalición opositora al presidente Mauricio Macri quita tranquilidad. Su mensaje alimentó aún más las preocupaciones, porque no incluyó limitaciones explícitas para formar alianzas con el kirchnerismo, la opción electoral más temida por el mercado.

Sin nombrar a Alternativa Federal, Massa pidió una "nueva mayoría opositora"

El segundo gran evento que espera el mercado es la definición de la fórmula de Macri: la eventual inclusión de una figura de la oposición como un peronista moderado, o por otro lado, de alguien más cercano al oficialismo como el diputado nacional Martín Lousteau, podrían ser determinantes para medir con mejor precisión su verdadera base electoral.

Lo que preocupa: ¿tasa en alza o baja de encajes?

Las metas monetarias son un corset cada vez más ajustado para el Banco Central. El organismo se impuso a sí mismo objetivos tan estrictos —más duros de los que pedía el Fondo Monetario Internacional que ahora presionaría para mantener la tasa de interés en niveles altos por algunos meses más. Mayo ya mostró algunas dificultades para alcanzar la meta de base monetaria. Y junio será todo un desafío: la tasa de Leliq tendrá un piso más alto porque es un mes con mayor necesidad de pesos por estacionalidad, debido al pago de aguinaldos.

Aún así, existe una válvula de escape: el organismo podría reducir la base monetaria bajando encajes; es decir, siendo expansivo. Eso le permitiría cumplir con la meta, sin necesidad de hacer un ajuste monetario mayor. Parece la opción más tentadora en un año electoral.

Economistas que consulta el BCRA elevan la inflación esperada al 40%

Lo que está de moda: el sintético con Letes

El desarbitraje entre títulos en pesos y futuros de dólar genera oportunidades. Se extendieron con fuerza en el último mes los trades sintéticos con letras en dólares, que se compran a una tasa en torno al 2% anual a un mes, y futuros de peso argentino contra dólar que tienen tasas implícitas del 65% anual al mismo plazo. La estrategia de moda, que consiste en combinar estos dos instrumentos, ofrece rendimientos generosos, que están 1.000 puntos básicos por encima de una Lecap en pesos (la que vence el 28 de junio está hoy en 53,1% anual). Algo de esto explica por qué el volumen negociado en Rofex, el mayor mercado de futuros de Argentina, alcanzó en mayo un récord histórico, al rozar los USD 27.000 millones. El riesgo es también una oportunidad.

Lo que ilusiona: una aldea resiste en Vaca Muerta

El mercado mantiene el modo "wait and see". Los activos argentinos están afectados por el temor y la incertidumbre electoral. ¿Todos? No. Sólo un pequeño segmento de bonos corporativos observados por algunos inversores todavía resiste a la cautela. Son los títulos de compañías con proyectos vinculados a la zona petrolera de Vaca Muerta, la historia más atractiva que tiene para mostrar el país en el exterior. Los bonos de YPF, Tecpetrol y Transportadora Gas del Sur son algunos de los que se miran con interés.