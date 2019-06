Marcos Peña lanza "Vidal Para Todos": "Otros candidatos quieren apoyar a nuestra gobernadora"

El jefe de Gabinete Marcos Peña se mostró favorable este lunes 3 de junio a la estrategia para que Alternativa Federal y otros espacios políticos respalden la candidatura de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en las próximas elecciones. La opción, que se llevaría a cabo a través de las llamadas "colectoras", había sido rechazada y hasta prohibida por decreto por el propio presidente Mauricio Macri. Sin embargo, ante la necesidad de sumar votos frente al kirchnerismo en un distrito clave, el plan "Vidal Para Todos" se reactivó.

A principios de abril, y a pedido de la misma María Eugenia Vidal, Macri firmó un decreto que prohibía las listas colectoras para evitar la unidad del PJ en Buenos Aires. El terremoto electoral que generó la fórmula Fernández - Fernández obligó al Gobierno a replantear su estrategia electoral. Después de descartar por completo en “Plan V” y oponerse al desdoblamiento de las elecciones en territorio bonaerense a principios de este año, Peña avaló la nueva estrategia de Vidal, bautizada como "Plan Y”.

En diálogo con el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni por LN+, el ministro coordinador manifestó: "Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora no nos parece una alquimia, es una discusión que ha pasado en muchas provincias. Son dinámicas provinciales que exceden la nacional que en una elección desdoblada parecería más natural y en una local unificada es más raro".

"Hoy por hoy son hipótesis, pero me parece que si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la Provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad", agregó Peña.

El funcionario, uno de los de mayor peso del gabinete nacional, restó importancia a los sondeos adversos que afronta Vidal al sostener que "no hay que mirar la encuesta de hoy como un pronóstico" ya que la mandataria "no medía más que 14 y 15 puntos en junio de 2015 en la Provincia y ganó".

"Va a ganar muy bien, representa la voluntad de una mayoría de bonaerenses de no convivir con el fracaso del peronismo bonaerense. Vamos a trabajar para que los dos ganen fuertemente la Provincia; los votantes de la provincia tienen más claro que nadie que no van a volver al kirchnerismo", consignó Peña.

Ya estamos trabajando por una provincia que incluya a todas y todos los bonaerenses. #EntreTodos pic.twitter.com/cjAF00zJvz — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2019

Todo indica por ahora que Vidal deberá enfrentarse en territorio bonaerense a la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario, impulsada y defendida por varios intendentes opositores. Mientras el kirchnerismo espera la definición del líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el exministro de Economía y la jefa comunal ya se mostraron juntos este fin de semana y le marcaron la cancha al tigrense.

