Para Paenza, Alberto Fernández necesita un "telar de la abundancia" del voto para ganar

Adrián Paenza habló este miércoles 31 de julio en el encuentro que mantuvo Alberto Fernández con científicos en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí, lanzó un sorpresivo “cálculo matemático” para que el candidato del Frente de Todos gane las elecciones.

El doctor en Ciencias Matemáticas propuso que, si cada uno convence a dos personas, se podría lograr un triunfo del la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner. En las publicaciones en redes sociales no tardaron en asociarlo al polémico "telar de la abundancia", un esquema piramidal donde cada persona consigue que se sumen con dinero otros dos individuos, quienes a su vez tienen que conseguir a dos más y así sucesivamente, con la "promesa" de obtener una suma mucho mayor a la que se aportó al entrar al esquema.

"Como yo escucho que hay algunas personas que dudan que esta fórmula pueda ganar, quiero hablarles de una breve cuenta", comenzó el también periodista y divulgador científico ante un auditorio donde estaba presente la comunidad científica y el exjefe de Gabinete.

"Esto le va a resultar familiar a todos. Si cada uno de nosotros pudiera convencer o explicarle a dos personas por qué hay que votarlo a Alberto y a Cristina... Primero sería yo: si convenzo a dos, en un día seríamos tres. Yo ya hice mi parte. Ahora si esos dos que llegan convencen a dos, vamos a ser siete. En cinco días seríamos 31, y en 10, somos 1023", calculó el científico. Y preguntó: "Queda tiempo todavía, ¿no? Pero esto crece rápido", aseguró ante la risa generalizada de los presentes en el encuentro.

En esa línea, Paenza continuó con el tiempo que queda para las elecciones: "En 15 días llegamos a 32 mil y pico, en 20 ya superamos el millón, en 25 tenemos 33 millones. Ya ni siquiera votan, no tenemos de qué convencerlos. Si llegamos a los 30 días, somos mil millones de personas y hemos convencido a una séptima parte del mundo. En 33 llegamos a superar la población de la tierra, y en 35 llegamos a 34.359, listo para todas las futuras generaciones", dijo el matemático con tono divertido.

El cálculo matemático que hicieron Paenza y Verbitsky sobre Cristina Kirchner y Claudio Bonadio

Por último, finalizó la fórmula y lanzó: "Acá en este aula saben cuál es la tarea que tenemos al salir de acá". Tras la intervención del divulgador científico, Alberto Fernández tomó la palabra. "Es muy interesante el cálculo de Adrián. No pretendo que me voten los chinos, con que me voten los argentinos me alcanza”, expresó. Por último, en tono de broma, agregó: "Me llevo este papel y desde mañana empiezo a tomar lista para ver quién convenció a los dos", dijo.

A.G./F.F.