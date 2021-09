Rodríguez Larreta y Javier Milei velan armas para conseguir votos

La buena elección de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires no fue solo un fenómeno en los barrios ricos. En las villas porteñas el candidato ultraliberal tuvo una buena performance, y en algunos casos, incluso, estuvo por encima de los 13,6% que sacó en toda la Capital. Desde el comando del PRO, confirmaron a PERFIL que tienen que "buscar los votos" de este sector y van a la caza de su electorado.

Por su parte, Milei busca darle épica a su candidatura. En su espacio aseguran que el Gobierno porteño acude a fondos públicos para “hacer obras” y “ganarse el voto de la gente”. “Milei no puede repartir nada porque no tiene”, afirmó el economista cercano a Javier Milei Carlos Maslatón, en diálogo con PERFIL. “La superioridad moral de Milei no se puede discutir, el tipo está haciendo una campaña normal y ellos reparten fondos”, enfatizó.

En paralelo, el plan del PRO para abrazar a ese electorado ya está en marcha. El miércoles de la semana pasada, mientras una ola de funcionarios nacionales ponía su renuncia a disposición del Presidente, el jefe de Gobierno se acercó al Barrio Nágera, en Villa Lugano. Allí compartió una actividad con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore.

Mañana de sábado con @MariaMigliore en el Barrio 31 escuchando y estando cerca de los vecinos. En la Ciudad hace años venimos trabajando en la integración de los barrios populares, algo fundamental para que el progreso nos incluya a todos. pic.twitter.com/J5QpNGitZD — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 18, 2021

El sábado pasado Rodríguez Larreta también se volvió a mostrar en la Villa 31, “escuchando y estando cerca de los vecinos”, según publicó en Twitter para visibilizar la actividad. “En la Ciudad hace años venimos trabajando en la integración de los barrios populares, algo fundamental para que el progreso nos incluya a todos”, señaló.

Pero Rodríguez Larreta no fue el único dirigente que se acercó a estos barrios. El jueves pasado Mauricio Macri recibió junto con su secretario y candidato a diputado Darío Nieto a Migliore en sus oficinas. La ministra se acercó allí con un grupo de representantes La Popular, la organización social que busca darle representatividad villera a Juntos por el Cambio.

“Es con todos”, repiten en el entorno de Migliore para explicar la foto con el expresidente, que siempre se resistió a la organización de los pobres.

A pesar de esta fuerte presencia de ambos dirigentes, en el entorno de Migliore sostienen que “la mayoría de los votos que sacó Milei en las villas no son votos que se fueron de nosotros, eran del Frente de Todos”.

“Los vamos a ir a buscar, pero como también vamos a ir a buscar los votos de la gente que no fue a votar”, explicaron voceros del Ministerio de Hábitat de la Ciudad.

El Frente de Todos perdió 11 puntos en la Villa 1-11-14, y Milei sacó 16,8

Para argumentar estas afirmaciones, señalaron que entre las PASO de 2019 y la de 2021, el Frente de Todos perdió en la Villa 1-11-14 11 puntos, y Milei sacó 16,8; en la 31, 15,5 puntos y Milei sacó 12,6. Mientras que Juntos por el Cambio en el primer caso perdió solo 1,7% y en el segundo 0,92%.

“Lo que pasó en los barrios populares con Milei es bastante representativo del resto de las comunas, sacó lo mismo que en Palermo”, señalaron en el entorno de Migliore.

Del otro lado acusan a Rodríguez Larreta de querer robarle esos votos al candidato ultraliberal. “El macrismo trata de condicionar al electorado en las villas con obras y recursos”, acusó Carlos Maslatón, que participa activamente en la campaña.

En el mismo sentido, insiste que el PRO “no puede ganarse el voto naturalmente, Milei tiene más mérito”

En la Villa 31, el Frente de Todos perdió 15,49 puntos, y Milei sacó 12,6

El youtuber y candidato a legislador porteño por Avanza Libertad, Ramiro Marra, publicó una foto en Twitter donde están Rodríguez Larreta y María Migliore caminando en una villa al lado del dirigente social Juan Grabois. En el posteo denunció que están “juntos para quitarle votos a Javier Milei en las villas haciendo clientelismo político”.

“¿Se dan cuenta? Juntos por el Cambio no es la oposición al kirchnerismo, es más, trabajan juntos para cuidarse el puesto. Así se mueve la casta política”, agregó.

PERFIL consultó a los voceros que aparecen en la imagen y señalaron que la foto “es de enero del año pasado, nada que ver con esta campaña”.

Horacio Larreta con Juan Grabois, juntos para quitarle votos a @JMilei en las villas haciendo clientelismo político.



¿Se dan cuenta? JxC no es la oposición al kirchnerismo, es más, trabajan juntos para cuidarse el puesto. Así se mueve la casta política. pic.twitter.com/ENjuhGskzo — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 21, 2021

“Milei fue una sola vez a la Villa 31. No nos comamos la curva de que son la nueva política emergente de los pobres. Horacio va siempre. Nadie dice: ‘Ojo que nos está caminando los barrios’”. Lo que sí reconocen es que “él es el único que hoy pone en palabras lo que un sector de la sociedad siente”.

“Es un fenómeno que interpela en general porque dice cosas electoralistas que nadie las marca”, reconocen en el Gobierno porteño.

