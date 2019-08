Carrió le restó a importancia a lo que digan los encuestadores: "Los desprecio"

La diputada nacional Elisa Carrió dijo tener la "certeza" de que el presidente Mauricio Macri ganará en la primera vuelta de octubre, sin necesidad de balotaje. Según su visión, en ese mes, "la república democrática va a tener un triunfo brutal". Asimismo, señaló que el resultado de hoy no le preocupa.

De hecho, ante la consulta de los periodistas acerca de qué puede pasar en estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, señaló: "Lo que suceda hoy... a veces Dios escribe derecho por caminos torcidos". En tanto, le restó importancia a los guarismos previos y fue dura con los encuestadores: "Los desprecio". Aseguró también que no mira, ni siquiera, los números del consultor oficialista Jaime Duran Barba.

Carrió en La Rural: "Estoy fundida, pero no importa porque vamos a salir de la crisis"

La líder de la Coalición Cívica votó en la Escuela Nº 3, de Recoleta, donde llegó poco antes de las 17:00 para emitir su voto. Adelantó, además, que es la última vez que sufragará en ese distrito, dado que, desde ahora, estará domiciliada en la provincia.

"Me levanté, me bañé, me cambié y viajé hasta acá una hora. Es una despedida maravillosa del barrio en el que viví 20 años", añadió.

Por otra parte, Lilita celebró no tener que preocuparse por una postulación propia esta vez: "No ser candidata es fascinante", dijo entre risas.

JPA CP