El Frente NOS cerró campaña con un encendido discurso anti-aborto

El candidato presidencial del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, finalizó este jueves su campaña elecotral en la Provincia de Santiago del Estero, mientras que su compañera de fórmula, Cynthia Hotton, encabezó en otro acto en el partido bonaerense de La Matanza, junto a pastores evangélicos.

En un acto en la localidad de Suncho Corral, Gómez Centurión dijo a sus seguidores: "Entre las dos fórmulas que dicen polarizar a los votantes argentinos, no hay una sola propuesta, y nosotros planteamos 40 propuestas, 20 en cada debate". "Hay un plan para la Argentina, el país necesita un proyecto de Nación que le dé un lugar a las provincias, y nosotros tenemos la propuesta. Nuestros valores son, en primer lugar, la vida, y también la patria, el trabajo y la cultura de la producción", resaltó Gómez Centurión.

Por su parte, Hotton encabezó otro acto en el auditorio "Remanente Santo" de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, donde indicó que el Frente Nos no va a "caer en la trampa de la polarización". "El domingo vamos a demostrar en las urnas que somos miles y miles los que queremos otro proyecto de país, con valores, donde se respete la vida y la familia, donde se impulse la producción y la cultura del trabajo. No nos van a imponer el aborto ni la ideología de género", agregó la ex diputada nacional.

Durante el acto Hotton agradeció a los pastores presentes por su apoyo, especialmente a Omar y Alejandra Cabrera, quienes encabezan la iglesia Visión del Futuro que cuenta con más de 169 iglesias en todo el país. Y brindó todo su apoyo a Fabián Martínez, candidato a intendente de La Matanza por el Frente Nos. “El año pasado sucedió algo muy grave, quisieron ir por la vida de los niños por nacer, pero hace poco más de un año en este país hicimos historia”, dijo Hotton. “Eso fue porque se levantó un gigante que estaba dormido y que ni pensaban que existíamos. Salimos de nuestra comodidad, de nuestras casas y dijimos 'hasta acá llegamos, con aborto no te voto'”.

