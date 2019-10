María Eugenia Vidal, sobre el día después de la elección: "Si no hay transición, va a haber diálogo"

María Eugenia Vidal cerró este jueves su campaña para las elecciones del 27 de octubre, donde irá por la reelección en la provincia de Buenos Aires, y aseguró que, más allá del resultado, "habrá diálogo" con el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, si él gana la elección.

"Si reelegimos no va a ser necesaria una transición, pero en ese caso va a haber diálogo. Porque estoy segura que muchos bonaerenses van a acompañarnos, y muchos acompañarán al Frente de Todos, y eso nos da mucha responsabilidad. La gente decidirá si nos da un espacio mayoritario o no. Mi compromiso con la provincia no cambia, más allá de un cargo o de una elección", aseguró.

"La argentina necesita un diálogo, y un espacio de consenso y encuentro pase lo que pase, y gane quien gane el domingo a la noche. La grieta de la descalificación se está agotando cada vez más rápido. La gente pide respuestas y no que nos peleemos entre nosotros", remarcó Vidal en La Rosca, que se emite por TN.

Respecto de la situación de crisis económica y social en Latinoamérica, dijo que "es un momento complicado en la región y tenemos que trazar una raya entre quienes estamos a favor de un sistema democrático y de la paz y en contra de la violencia, y los que no", en referencia al frente opositor.

En ese sentido, consideró que durante la campaña "quedaron ciertas cosas sin respuesta" desde el espacio peronista: "Si piensan que Venezuela es o no una dictadura, si apuntan a una reforma de la Constitución, si creen que el trabajo de los periodistas debe ser revisado", apuntó la mandataria provincial.

En palabras de Vidal, "mucha gente no nos votó el 11 de agosto porque estaba desilusionada y enojada, porque le cuesta mucho llegar a fin de mes. La gente expresó agobio, dijo 'no puedo más'. Es muy difícil cuando se está en esa situación valorar otras cosas. Y agregó: "Los escuchamos y lo podemos corregir. Una política se puede corregir los valores y la democracia son otra cosa”, resaltó.

Sobre las marchas del Sí se puede, con las que el Presidente recorrió 30 ciudades en los últimos 30 días, dijo que es "la rebelión de los mansos": "Mucha gente después del 11 de agosto empezó a manifestarse y a decir 'acá estoy yo'. Si alcanza o no (para dar vuelta la elección) lo van a decidir ellos, pero creo que algo cambió, y que se dan cuenta que lo que se vota no es sólo si se llega a fin de mes, se vota también si el poder es transformación, o si es soberbia", sostuvo.

Respecto a su futuro político en caso de perder la elección provincial, Vidal se mostró optimista: "Creo que los bonaerenses pueden hacer el milagro. En 2015 tampoco nadie creía que iba a ganar ese domingo. La gente muestra que el poder lo tienen ellos, la decisión es de ellos", recalcó.

A.G./ D.S.