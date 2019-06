La plataforma electoral de Macri advierte que el camino será "fatigoso"

por Gabriel Ziblat

La alianza Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) difundió este miércoles su plataforma electoral con la que promoverá la reelección de Mauricio Macri con Miguel Pichetto como compañero de fórmula. Allí, reconoce que el contexto económico plantea un “camino fatigoso” pero asegura que “no hay otro sencillo”. “Seguramente puede recorrerse de muchos modos, pero el camino es ése”, sostiene el texto, donde pone por escrito lo que el Presidente ya plantea en lo discursivo: el rumbo escogido no se toca.

“Sólo con equilibrio en el presupuesto y la lenta y difícil recuperación de la confianza en la moneda podremos bajar la presión fiscal e incrementar las posibilidades de nuestra economía”, expresa el documento programático de Juntos por el Cambio. El escrito se inicia con una “declaración de principios” y luego continúa con la “plataforma electoral” dividida en 7 puntos: Defensa de la democracia institucional; Seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico: Estabilidad macroeconómica; Competitividad, cultura emprendedora y exportadora; Integración inteligente al mundo; Una sociedad con equidad y movilidad social: y un Estado eficaz y justo, al servicio de los ciudadanos.

En las 15 páginas del documento no hay políticas concretas a implementar en caso de ser reelecto Macri, pero sí una línea sobre los caminos a seguir. Uno de los planteos, por ejemplo, está puesto en la reforma laboral, cuando se plantea que “corresponde poner en discusión las regulaciones del mercado de trabajo”. “A Argentina le ha costado generar empleo aun en sus fases de crecimiento, y muchas inversiones de baja escala se ven frenadas por un marco regulatorio que es tributario del industrialismo clásico y que no ha absorbido los nuevos retos del mundo del trabajo”, continúa.

Esta vez, la campaña no hará eje en el concepto de “pobreza cero”, ya que las cifras del Indec que se conocerán en septiembre (respecto a la primera mitad del año), probablemente mostrarán una cifra superior a la que había cuando Macri asumió la Presidencia. “La pobreza tiene muchas dimensiones y, por eso, una política de desarrollo humano tiene que ofrecer no sólo un piso mínimo de ingresos para las familias que lo necesitan. También debe mejorar la calidad de vida en las ciudades y los barrios del país y ofrecer caminos de movilidad social, para romper el círculo vicioso de la pobreza”, expresan la Plataforma Electoral de Juntos por el Cambio. Y agrega que no quieren limitarse a “una visión asistencial de la política social” sino “buscar incidir en los factores de base de una integración cívica y social plena”.

Además, un fragmento está dedicado al tamaño del Estado. Esquivando hablar de si hay que achicarlo, el texto asegura que el Gobierno está “trabajando para normalizar el Estado engordado que existía en 2015 y que casi había duplicado su tamaño en la década anterior”. “Tenemos un Estado más grande del que nos corresponde a nuestro nivel de desarrollo (el Estado de nuestro países vecinos es entre 20% y 50% más pequeño)”, aclara.