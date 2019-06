Pichetto sobre el kirchnerismo: "Argentina puede volver a su noche más oscura"

Ariel Bogdanov, desde Córdoba

El senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto pasó por Córdoba para participar de un almuerzo con empresarios, organizado por la Bolsa de Comercio local.

Pichetto dejó una serie de definiciones políticas y afirmó que Macri va a “obtener un triunfo contundente en primera vuelta y no habrá necesidad de balotaje”. Además llamó a que los argentinos “no se queden en sus casas” y les pidió que vayan a votar en las PASO. “Es muy importante que los argentinos no se queden en sus casas y participen de las primarias porque van a marcar a fuego la primera vuelta de octubre donde Macri va a ganar sin necesidad de balotaje”, indicó.

Durante el mitin con el empresariado local, Miguel Ángel Pichetto también hizo referencia al kirchnerismo y aseguró que “Cristina decidió todas las candidaturas, incluso la del presidente lo cual es una anomalía en el mundo entero. Aquí está en juego la continuidad de un modelo democrático por uno autoritario. Si volvemos atrás, Argentina puede regresar a la noche más oscura y volver al default”, remarcó.

También le dedicó un párrafo a La Cámpora. “Ha triunfado la estructura de La Cámpora, el sector más radicalizado del kirchnerismo. Incluso gente con poca experiencia política se ha sumado”, advirtió.



En materia económica consideró que el impuesto a la renta financiera fue un error y apuntó a los planes sociales. “Los planes deben abarcar el tiempo que implica conseguir un nuevo trabajo. Hay que fomentar la cultura del trabajo, porque el trabajo dignifica”, sostuvo.

Alternativa Federal. En la previa al evento en la Bolsa de Comercio, Pichetto pasó por “El Panal”, como se conoce a la Casa de Gobierno de Córdoba. Allí se reunió con Schiaretti donde dialogaron sobre diversos temas. El senador aseguró que la relación con el gobernador cordobés está intacta y analizó los porqué del derrumbe de Alternativa Federal. “Alternativa Federal se autodebilitó. Había que construir un espacio fuerte, de un peronismo republicano, pero no se dio. Lavagna no entendió el método. Habia q hacer primarias para elegir la fórmula presidencial. No pudimos”, analizó y luego consideró que ese espacio no superará los 5 puntos en las elecciones nacionales.

AB/MC