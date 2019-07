Lavagna: "Hay que devolverle los ingresos que perdieron a los trabajadores y jubilados"

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró este viernes que si su fuerza llega al gobierno tras las elecciones ”desde el día uno” procurará “ponerle plata en el bolsillo a los argentinos”, al exponer en un encuentro de todos los dirigentes de dicho espacio, en la localidad bonaerense de Pilar.



"Desde el día uno de gobierno vamos a empezar a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Hay que devolverle a los trabajadores y jubilados el 16 por ciento que perdieron de sus ingresos para que recuperen capacidad de compra y un nivel de bienestar que permita poner en marcha la economía", sostuvo Lavagna, según fuentes de ese espacio.



El economista habló ante todos los precandidatos de Consenso Federal en una reunión que se llevó a cabo en un centro de conferencias que dependen del Municipio de Pilar, y puso el acento en emprender una campaña basada en propuestas que apunten a la generación de empleo.



"Si resumimos nuestro compromiso, en una palabra, es el trabajo. No hay mejor ordenador social que la generación de empleo", remarcó el ex ministro de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

En tanto que el postulante a la vicepresidencia de Consenso Federal y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ponderó la figura de su compañero de fórmula al definirlo como “el mejor candidato a presidente que hay en Argentina”.



“Estamos acá con el hombre que no tiene que decir que lo que va a hacer sea distinto a lo que hizo. Porque va a hacer lo mismo, que es ponernos de pie cuando estuvimos de rodillas", destacó el mandatario provincial.



Urtubey insistió en que los dirigentes de la fuerza política que integra “no deben abandonar convicciones ni ideales” y mantener el sueño de “convertir al país en una potencia”



"Sepan que el pueblo necesita de nosotros una profunda contracción al trabajo, una decencia irreprochable y, fundamentalmente, un compromiso ineludible con los más humildes de Argentina. Necesitamos reconstruir nuestro aparato productivo; desempolvar esos plásticos que están en las fábricas para ponerlas en funcionamiento para que la cultura del trabajo vuelva a ser el ordenador social", recalcó Urtubey.

El postulante a gobernador bonaerense de Consenso Federal, Eduardo “Bali” Bucca, el aspirante a jefe de gobierno porteño Matías Tombolini, y la primera precandidata a diputada nacional en provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño fueron las presencias más destacadas entre los 400 dirigentes de Consenso Federal que acudieron a la reunión en la cual el espacio intentó mostrarse como una alternativa al kirchnerismo y el macrismo.



"No me puedo sentir más cómoda en este grupo humano, porque nos une haber tomado una decisión y haber sostenido la bandera de la ética y la coherencia. Pongamos garra y fuerza, tenemos la responsabilidad de la dirigencia política, que no puede ir a una vereda un día y cruzarse a otra", apuntó Camaño.



Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, otro de los asistentes al acto, sostuvo que "Consenso Federal no sólo es un acuerdo de dirigentes y partidos políticos" ya que "tiene una propuesta clara, de desarrollo de la economía y de generación de empleo".

