Después de los capítulos en los que Elisa Carrió salió al ataque de Patricia Bullrich y otros dirigentes del arco opositor, las aguas parecen haberse calmado y ahora la líder de la Coalición Cívica parece estar enfocada en propuestas de gestión. Ello porque en las últimas horas difundió un estudio técnico que armó su espacio sobre el déficit en las empresas del Estado y propuso la creación de un holding que las centralice y las controle.

"Empresa que no funciona será empresa que se transforma en cooperativa, privada o se cierra". Con esas palabras, la ex diputada nacional hizo referencia a lo que sería la última etapa de su proyecto, aunque aclaró que es un modelo que se debe implementar de manera gradual, sin retiros voluntarios, de modo que los trabajadores puedan seguir cobrando su sueldo a medida que se transforma la unidad productiva.

El informe titulado "Empresas del Estado en Argentina" sostiene entre otros puntos que Radio y Televisión Argentina gasta 25 veces sus ingresos, Yacimientos Carboníferos Fiscales gasta más de 6 veces lo que factura y hay empresas como Enarsa, Trenes Argentinos y Correo Argentino que están entre las más ineficientes.

"Es extraordinario el trabajo de auditoría. Lo estuve leyendo y está hecho por jóvenes. Muestra a las claras como es posible fiscalizar de otra manera y gobernar de otra manera. Durante el Gobierno de Juntos por el Cambio bajó mucho el déficit y subió en 2020", manifestó Carrió en declaraciones a Lanata Sin Filtro (Mitre).

La dirigente opositora resaltó que "es importante ver cómo las empresas que estaban en manos de (Julio) de Vido después pasaron a Producción y ahora pasaron a Transporte con el nuevo Gobierno. La mayoría de ellas pasaron a Transporte que está controlado por (Sergio) Massa". Se detuvo en el caso de Aysa y dijo que es una empresa que "hay que investigar por todos los medios incluso durante el periodo de Juntos por el Cambio porque es una de las cajas políticas".

Un holding, la propuesta de Carrió

Ante la consulta de qué modelo de control de las empresas públicas establecería, la dirigente habló de un holding.

Dijo que "todas las empresas del Estado son cajas políticas" y por eso se plantea "que haya un holding fiscalizado que maneje todas las empresas y tenga criterios de gobernanza como eficiencia en la gestión, transparencia en los recursos".

"Tiene que ser un organismo autónomo. No creo en el Congreso como organismo de control, así me lo dice mi experiencia con las comisiones investigadoras que no investigan. Acá estamos ante un mundo opaco que es cómo funciona tal empresa, por eso quisimos poner luz sobre cómo se gobiernan, cómo este Gobierno subió el déficit de todas las empresas y cómo tiene que ser corregido eso", sostuvo.

Carrió reconoció que durante la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia de la Nación "se intentó cambiar" el actual esquema de empresas públicas "pero faltó el holding que las controle con auditorías de gestión, transparencia, que se acceda por concurso y se controle a quienes estén".

RTA, entre las empresas más deficitarias según el informe de la Coalición Cívica.

Más adelante fue consultada sobre qué pasaría con los trabajadores y trabajadoras en su proyecto. Carrió hizo un diagnóstico de la situación actual y explicó que "hoy tenemos gente en empresas del Estado pero también muchas personas que dicen que trabajan en el Estado pero en realidad no trabajan, hay muchos otros que tienen planes sociales porque no pueden acceder al empleo. Hay que hacer todo compatible con trabajo genuino".

De acuerdo al informe de Carrió, hay sólo ocho de las 33 empresas estatales que no cerraron el 2021 en rojo. En tanto, las restantes necesitaron la asistencia del Estado por un monto que superó los $322 millones al cierre del 2021. Entre las empresas públicas más deficitarias están Energía Argentina S.A., Aysa, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y el Correo.

La transición a un nuevo esquema

´La líder de la Coalición Cívica llamó a lograr un esquema de trabajo genuino a través de cooperativas y sociedades simples. Se distanció de quienes plantean un "shock" y dijo que su idea contempla un periodo de transición en el que los trabajadores de las empresas en cuestión "cobran un tiempo hasta que la empresa, por ejemplo, se transforme en cooperativa y empiece a producir".

Esas empresas, sumó, "tienen que tener como primer demandante al propio Estado que hoy requiere de la actividad privada una gran cantidad de insumos, de modo que tendrían un cupo asegurado". Y completó: "Cuando esa empresa empiece a producir, eso va ampliando el mercado y achicando el Estado".

Carrió habló de "una transformación con sentido humanista" en la que no se debe apelar al modelo de retiro voluntario "porque pasaría como pasó con (Carlos) Menem, que se fueron los mejores y quedaron los peores".

AS/fl