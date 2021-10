Elisa Carrió viajó a Neuquén para "buscar votos hasta abajo de los árboles"

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, inició una recorrida por el Sur del país con una visita a la provincia de Neuquén, donde compartió una serie de fotos y videos de su paso por Villa La Angostura "buscando votos hasta abajo de los árboles".

Buscando votos hasta abajo de los árboles 🤗 pic.twitter.com/OjiEXmJttj — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 5, 2021

"Nos tenemos que asegurar que los tres diputados nacionales de Neuquén no sean kirchneristas para que no salgan leyes perjudiciales para la ciudadanía en temas judiciales y agropecuarios", afirmó Carrió, y agregó: "Especialmente, para que los legisladores que surjan de esta provincia no terminen pactando con el oficialismo".

La ex legisladora estuvo acompañada por el candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica local Carlos Eguía, con quien brindó una charla, junto al presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, y el diputado Facundo Del Gaiso.

"Pueden tener la seguridad de que ningún legislador de la CC va a votar contra la república o contra aquellos que sufren la pobreza, ni va a acompañar una suba de impuestos", señaló Carrió.

Elisa Carrió: "Por primera vez en mi vida sentí: 'Me quiero ir de este país'”

"Somos una fuerza minoritaria dentro de Juntos por el Cambio, pero fuimos los únicos que hemos luchado contra la corrupción", indicó.

Además, la ex diputada manifestó que trabajará para fortalecer a la clase media, con la perspectiva de "poder ser una Nación en la que pueda haber República, unidad, y derechos para todos".

Por otro lado, apuntó contra el Gobierno Nacional y acusó a sus funcionarios de "mantener a la gente en la pobreza y darle dinero para que los vayan a votar y así conservar el poder".

"No es fundiendo a la clase media como vamos a tener menos argentinos pobres, y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo", afirmó Carrió, y aseguró que la receta contra la pobreza está en aumentar y potenciar a las Pymes.

Carrió continuará su recorrida por Bariloche, el miércoles por San Martín de los Andes y Zapala, y luego viajará a Bahía Blanca para apoyar a los candidatos de locales.

JD / cp