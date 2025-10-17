Empleados de Andis y familiares de personas con discapacidad ingresaron a la sede de Belgrano en reclamo por la falta de prestaciones

Profesionales, trabajadores y familiares de la comunidad de las personas con discapacidad ingresaron a la sede de Belgrano de la ANDIS, para entregar un petitorio a las autoridades del lugar con diversos reclamos.

Según señalaron, las autoridades se negaron a recibir el petitorio, por lo que los manifestantes resolvieron ingresar al lugar por la fuerza para darle más visibilidad al conflicto.



El interventor del organismo, Alejandro Vilches, había convocado a los representantes de los prestadores para tratar los aumentos tarifarios este viernes a las 11 de la mañana, aunque el encuentro fue adelantado a las 10 horas y finalmente suspendido por “fuerza mayor”, según informaron las autoridades.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La suspensión generó un fuete malestar entre las familias y las organizaciones, que denunciaron la falta de diálogo oficial y el incumplimiento de los compromisos asumidos. Desde temprano, los manifestantes se ubicaron frente al edificio de ANDIS para exigir respuestas concretas a una crisis que, aseguran, se profundiza día a día.

Crisis en Discapacidad: los testimonios de familias a la deriva

Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, cuestionó la falta de ejecución presupuestaria: “La agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, expresó ante los medios.

Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, describió la situación de colapso del sistema: “Ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos. No se sabe si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones”.

El trasfondo político

La intervención de la ANDIS estuvo precedida por la difusión de audios en los que Spagnuolo denunciaba presuntas maniobras de corrupción y pedidos de coimas. En esas grabaciones se mencionaban los nombres de Karina Milei, hermana del Presidente; Eduardo “Lule” Menem; y la droguería Suizo Argentina. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apareció señalado.

El escándalo derivó en la salida de Spagnuolo y en el desplazamiento de otros funcionarios. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la misión de Vilches será “realizar una profunda auditoría” en la agencia.