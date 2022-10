El artículo en el proyecto del Presupuesto nacional 2023 que establece el pago del impuesto a las ganancias para los trabajadores del Poder Judicial generó una respuesta rápida por parte del gremio que nuclea a los empleados judiciales, la UEJN, que conduce Julio Piumato: lanzó un paro y promete más acciones, como una marcha al Congreso, si la disposición sigue en pie.

Ante PERFIL, fuentes del gremio destacaron que este martes frente a Tribunales se produjo “movilización masiva” que demostró el descontento de toda la Justicia, desde empleados hasta funcionario y magistrados, con la medida que impulsó el Frente de Todos y que por el momento cuenta con el respaldo de la oposición.

A su vez, remarcaron que el objetivo es “meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores”. “Es la forma más sencilla que tienen para cubrir los descalabros económicos que hay, en vez de tener el coraje de quitarle la plata a los que evaden, fugan o especulan con el esfuerzo de todos los argentinos”, plantearon, al tiempo que prometieron que si el artículo sigue en pie se profundizará el plan de lucha. Una de las opciones que analizan es realizar una gran protesta frente al Congreso nacional.

Subieron el mínimo de ganancias pero los sindicatos piden eliminar el impuesto



La palabra de Piumato

Ante A24, el cacique gremial dijo que "en la historia, los trabajadores nunca pagaron impuesto a la cuarta categoría. Cuando se hizo la 'reforma Machinea' en 2000, era para que pagaran Ganancias los que cobraban más de 5.000 dólares, es decir ejecutivos de empresas internacionales”. Según el gremialista, luego de la reforma de 2016, en la actualidad hay 300 jueces que pagan Ganancias y otros 400 no lo hacen. Además, hay 200 cargos sin cubrir, “por responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Senado. Si se cubrieran esos cargos, más de la mitad de los jueces pagarían sin afectar derechos constituidos”.

“Yo soy peronista y los derechos no son privilegios. Desgraciadamente, los privilegiados son la usura financiera”, le respondió Piumato, y no ahorró críticas a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados: “Su banco, disfrazado de cooperativismo, no paga Ganancias. ¿Cuánta plata ganó el Banco Credicoop en estos años y no paga?”.

El diputado Marcelo Casaretto, propulsor del proyecto, sostuvo que “quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”.