En JxC piensan en "no meterse" y ponen la mira en noviembre

“No meternos”. Esa es la lógica que prima entre los principales dirigentes de Juntos por el Cambio mientras siguen de cerca el enfrentamiento político abierto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Hacen un llamado a la responsabilidad institucional y a que el oficialismo defina sus internas, y niegan que haya en el mientras tanto un espacio posible de negociación. En paralelo, avanzan con sus planes para fortalecerse de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

En ese sentido, en las próximas horas se terminará de definir dónde se realizará el próximo martes un encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio con todos los principales candidatos de la alianza en las provincias. El acto, anticipado por PERFIL, tiene por objeto nacionalizar el resultado de las PASO, fortalecer las chances de los candidatos al Congreso (sobre todo los que pelean por entrar al Senado) y, ahora, mostrar también una imagen de unidad frente a la convulsionada del Frente de Todos.

“Es una interna de ellos”, expresaron en las filas de la UCR. Desde ese partido, Alfredo Cornejo planteó que no hay “una crisis institucional”. “Lo que hay es una crisis política de la coalición gobernante y su resolución les corresponde a ellos. No corresponde a la oposición ocupar un rol que la Constitución no le asigna”, explicó.

En el mismo sentido, Patricia Bullrich expresó que no se dejarán “envolver por la polvareda generada por la crisis interna del gobierno kirchnerista”. Y concluyó: “Es un tema interno que debe resolver el Presidente, que nunca dialogó con la oposición. Quienes nos gobiernan hicieron una alianza para cubrir sus necesidades y no las de los argentinos”.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto dirigió la mirada hacia la cuestión electoral y graficó, en redes sociales, el pedido de muchos dirigentes de no distraerse del objetivo electoral por las peleas oficialistas. “¿Se imaginan el país que tendríamos si Cristina conserva el quórum en el Senado? ¿O si Massa llega a manejar 129 diputados? Por eso, a trabajar más fuerte para que en noviembre la oposición pueda limitar a los que se llevan puesto todo. Alberto no es víctima, que no te engañen”, tuiteó.

En este contexto, los referentes opositores seguirán con sus apariciones mediáticas para marcar diferencias y criticar al Gobierno, pero sin entrar en discusiones sobre acuerdos de gobernabilidad o algún otra maniobra que, anticipan, podría salir desde las usinas del Frente de Todos.

Quien en la intimidad se ufana de haber anticipado que esta situación se veía venir es Mauricio Macri. Asegura que él venía anticipando que Juntos por el Cambio iba a ganar en la provincia de Buenos Aires y que el oficialismo estaba en retroceso por la crisis económica y la, según él, mala gestión de la pandemia. Curiosa similitud con Cristina Kirchner: los dos aseguran ahora que preveían el desenlace electoral del domingo último.