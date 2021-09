Mario Negri: "Vamos a defender las instituciones, pero no al Presidente ni la Vicepresidenta"

El diputado nacional Mario Negri opinó que Juntos por el Cambio "siempre defenderá la institucionalidad" en el marco de la convulsión política que se desató en el gabinete nacional tras la dura derrota en las PASO del domingo 12 de septiembre. Sin embargo, indicó que la alianza opositora no se involucrará en los problemas internos del Gobierno.

"Vamos a defender las instituciones. Pero no estamos defendiendo ni al Presidente ni a la Vice", publicó esta tarde Mario Negri en Twitter y criticó al Gobierno por "sembrar incertidumbre" en vez de dar respuestas a la sociedad.

De esta manera, el coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados afirmó que su espacio actuará siempre “en defensa de la institucionalidad", pero aclaró que no va a "participar de los problemas internos del Gobierno".

"Nosotros no tenemos que participar en eso. Siempre vamos a estar siempre en defensa de la institucionalidad, pero no quiere decir que participemos de los problemas internos dentro del Gobierno, que no nos llamen a participar de un minué”, sentenció el cordobés.

Con respecto al temblor que atraviesa la coalición gobernante, el referente radical opinó que se trata de un problema "planteado en el seno del poder que tienen que resolver en el poder", y lamentó el timing de la crisis política.

"Todavía no ha terminado el escrutinio definitivo y no es una buena noticia para la gente que esto ocurra. Hay un mensaje de la sociedad y el Gobierno tiene que resolver los problemas, tener un rumbo", reflexionó.

En tanto, el radical resaltó la "fatiga social", considerando el último año y medio de crisis económica y social en medio de la pandemia del coronavirus. En este sentido, le pidió al Gobierno de Alberto Fernández -y a los miembros de la coalición- "actuar con responsabilidad" en la resolución de sus problemas internos y que "se dedique a gobernar, porque hay que resolver los problemas del país".

Asimismo, el referente de la principal alianza opositora opinó que ellos "cuidan la institucionalidad" en medio de la crisis política, pero ironizó acerca de la actitud que podrían llegar a tener sus contrincantes políticos en caso de que la situación fuera a la inversa.

"Si nosotros estábamos en el gobierno en una situación como ésta ellos nos empujaban", fustigó Negri. Así, el ex precandidato a senador de Juntos por el Cambio enfatizó que el espacio al que pertenece "no empuja a nadie", por lo que el Gobierno debería estar "agradecido".

"Agradezcan que estemos nosotros de oposición, menos mal. Nosotros no empujamos a nadie. Estamos para cuidar la institucionalidad y procurar que se resuelvan rápidamente los problemas de la gente, de la economía", concluyó.

En las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre, el diputado nacional Mario Negri perdió la interna ante su homólogo Luis Juez en las PASO de Córdoba. Los precandidatos a senadores se midieron en una de las internas más competitivas de Juntos por el Cambio para representar a los cordobeses en las elecciones generales del 14 de noviembre.

