En la previa a las elecciones, el dólar blue se ‘congeló’ y el contado con liqui superó los $1.100

En la antesala a las elecciones generales del domingo 22 de octubre, los dólares financieros marcaron el ritmo alcista en el mercado cambiario.

Con el mercado del blue “congelado”, debido a los operativos en las cuevas que provocaron una distorsión en la cotización de la divisa paralela osciló entre los $900 y en algunos lugares llegó a estar en $1200 en la punta vendedora, la cotización del Contado con Liquidación, que opera en el mercado de bonos, sumó $153 y trepó hasta los $1.110 que, ajustado por inflación, se encuentra en su valor más alto en los últimos 30 años.

La suba responde a la fuerte intervención oficial sobre el mercado del dólar paralelo y a la incertidumbre que generan los comicios y una situación económica cada vez más desafiante en un contexto de mucha tensión ante la mayor demanda por la presión dolarizadora de carteras en vísperas electorales, y de poca oferta producto de los allanamientos a las cuevas financieras.

Por su parte, el MEP se ubicó en $ 913.

“Llegamos al día electoral con enormes desequilibrios y un mercado lleno de preguntas que nadie puede responder y eso hace que reine la incertidumbre y la búsqueda de cobertura. Justamente lo que se tiene para el lunes son más dudas que expectativas ante escenarios posibles que son muy distintos”, explicó a PERFIL Andres Reschini, consultor de F2 Soluciones Financieras.

Y agregó: “El blue es un reflejo de este escenario me parece que estos valores tienen un gran componente de incertidumbre, miedo, o como prefieras llamarlo”.

El impacto de los precios de esta suba de los dólares ya se está observando, y aun queda por verse lo que pueda ocurrir tras las elecciones del domingo.

De acuerdo con el relevamiento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP), la primera mitad de octubre acumuló una suba de 9,6% y estiman que el mes cerraría entre un 12,1% y un 13,2% en sus cálculos más pesimistas , lo que implicaría el tercer mes consecutivo con dos dígitos de inflación.

“La desaceleración en el IPC semanal, que se venía percibiendo en las últimas semanas de septiembre, se revirtió en octubre y, nuevamente, estamos notando un incremento en la velocidad con la cual aumentan los precios. Tal es así, que en la primera semana del mes registramos una variación del 4,2%, mientras que en la segunda fue 4,5%”, detalló el informe de LyP.

El propio Gobierno reconoce que la inflación retornó su sendero de aceleración y en su estimación propia que realiza el ministerio de Economía arrojó 2,2% para la segunda semana de octubre.

“La suba semanal ha sido más alta de lo que esperábamos una semana atrás y entendemos ha estado influenciada por la fuerte suba reciente de los dólares financieros (del orden de 20% en muy pocos días)”, sostuvo el informe que presentó la Secretaría de Política Económica.

La cartera a cargo de Gabriel Rubinstein expresó que “cuando los dólares financieros registran subas abruptas muchos comerciantes y productores aumentan sus precios preventivamente y muchos consumidores convalidan tales aumentos por temor a que las subas aceleren”.

En tanto que el Ministro-Candidato, Sergio Massa, pasó el viernes de veda electoral junto a los representantes del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) en el Ministerio de Economía y firmaron un préstamo por 850 millones de dólares.

Algo parecido ocurrió el sábado previo a las PASO donde el tigrense se reunió con el gabinete económico en el quinto piso del Palacio de Hacienda para apuntalar posibles medidas de cara a la reacción del mercado el lunes post comicios.

También, desde Economía adelantaron que el pago pendiente al FMI por US$ 2.600 millones para después de las elecciones.

Por eso la importancia de las reservas del BCRA, no sólo para hacer frente al pago con el organismo internacional sino también para contar con mayor poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario y contener los tipos de cambios.

En este punto, consiguió algo de aire gracias a la ampliación del swap chino.

La máxima autoridad monetaria vendió esta semana en el MULC US$ 140 millones, cifra que se eleva a los US$ 875 millones en lo que va del mes y US$ 2.600 millones en lo que va del año.

Así, las reservas brutas se ubicaron en US$ 24.544 millones y, de acuerdo con estimaciones de la consultora Ecolatina, las reservas internacionales netas quedaron en un terreno negativo de US$ 7.700 millones, que puede ascender a US$ 10.000 millones con los pagos previstos al FMI.