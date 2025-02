A casi dos semanas de iniciado el escándalo de $LIBRA que involucra a Javier Milei, una encuesta analizó la relevancia e influencia de las finanzas en la vida cotidiana de los argentinos, donde un 57% opinó que "las criptomonedas son una estafa tecnológica" que deberían estar "prohibidas". Además, para un 53% de los encuestados el presidente "fue cómplice" en alguna medida de lo ocurrido con el token que difundió en sus redes sociales y también se midió su impacto de cara a las próximas elecciones legislativas.

Según muestra el estudio de Sentimientos Públicos, un 52% de los argentinos realizan inversiones online. Este porcentaje asciende al 61% en los NSE (Nivel Socio Económico) medios, y desciende a un 40 % en los bajos.

Entre los que dijeron que no realizan este tipo de inversiones, un 46% marcó que no "tiene ahorros" para hacerlo, un 29% consideró que "no le parece difícil, pero le da desconfianza", a un 14% "le parece complicado técnicamente" y un 11% sostiene que "se estresa y prefiere cosas más concretas".

"Se dice que, como resultado de las crisis y la incertidumbre constante, los argentinos somos expertos en variables económicas. Eso puede ser así en un nivel discursivo, pero en las prácticas sólo un cuarto llegó a comprar el dólar financiero (dólar MEP - Mercado Electrónico de Pagos)", señala el relevamiento que fue realizado durante febrero por la consultora Sentimientos Públicos a 1.500 casos en todo el país, y arrojó un nivel de confianza del 9% y un margen de error del 3%.

Por otro lado, el 57% estuvo de acuerdo con la frase "las criptomonedas son una estafa tecnológica que el Estado debería prohibir", mientras que un 43% se expresó en el sentido contrario. Dentro de este contexto, un 44% cree que deberían convivir con los Bancos Centrales y apenas un 18% cree que podrían reemplazarlos. Además, al 72% de la población "le parece que son un tema demasiado complicado".

Sin embargo, la razón detrás de estas respuestas también se debería a una crisis de legitimidad que estaría afectando al sistema financiero en su conjunto. Para el 71% de las personas que participaron de la encuesta, este sistema "está descontrolado y es gobernado por una oligarquía global que atenta contra los intereses de las personas".

Un 55% comentó que "debería estar regulado por los estados nacionales", y aunque un 34% del voto libertario en el balotaje 2023 estuvo de acuerdo con esa frase, a menor edad se registró un menor nivel de acuerdo en cuanto a la regulación estatal.

Javier Milei y el “criptogate"

Con respecto a la cuestión de la criptomoneda $LIBRA y la participación del Presidente, un 52% lo consideró "un tema grave", un 31% manifestó que es "intrascendente" y un 17% lo calificó como "un tema importante pero que no es grave". En ese sentido, un 53% de los argentinos piensa que Javier Milei fue "cómplice" de la polémica memecoin; y dentro de ese porcentaje un 44% opina "lo hizo para beneficiarse" y un 9%, que fue "movido por su entorno".

En sentido contrario, un 47% considera que el Jefe de Estado fue "víctima" de la situación; con un 23% que de todas formas lo ve como uno de los responsables y un 24% que estima que "no tiene nada que ver con lo que pasó".

Entre las posibles efectos que podría traerle a la imagen a la Administración de La Libertad Avanza (LLA), un 39% respondió que "no tendrá grandes consecuencias para el Gobierno", un 38% dijo que "afectará para mal la confianza de los inversores internacionales" y un 23% eligió la opción "tendrá consecuencias negativas en la imagen de Milei".

El relevamiento que realizó la consultora que dirige Hernán Vanoli señala que el "criptogate” tuvo gran repercusión social pero hay una grieta. Dentro de las personas a las que menos les interesa la política nacional, el tema les parece “grave” sólo al 35%. "Los que apoyaban a Milei sintieron el impacto, pero lo siguen apoyando. Para los que tienen más proclividad a votar en blanco o no votar, el asunto deteriorara su reputación", afirma el informe.

El apoyo en las Elecciones Legislativas 2025

En términos de "honestidad", Milei tiene una ventaja pequeña por sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el también exmandatario Mauricio Macri se ubica en tercera posición. Al 46% el fundador de LLA "le parece más honesto", mientras que el 43% eligió a la titular del Partido Justicialista y solo el 11% optó por el jefe del PRO.

El "núcleo" de quienes eligieron a Cristina Kirchner ante esta pregunta se encuentra entre los millenials (entre 30 y 43 años), el de Macri se halla en los boomers (mayores de 55 años) y el de Milei es más fuerte entre los centennials (entre 18 y 29 años).

Con respecto a los próximos comicios en los que se elegirán a los representantes legislativos, un 38% comentó que se orientará a votar por La Libertad Avanza, un 22% lo hará por el Kirchnerismo y un 10% por el Peronismo no kirchnerista. Más atrás aparece el PRO, con un 9% de intención de voto, seguido de la Izquierda (7%) y el Radicalismo (4%). El voto en blanco/no voto y la opción "No sabe" cosecharon el 6 y el 4%, respectivamente.

De aquellos que piensan que lo que sucedió con el criptogate es "un tema importante, pero no grave", un 66% se orientará a votar por el espacio fundado por Milei. "El asunto tuvo un gran impacto social, pero no parece haber cambiado sustancialmente la intención de voto", sostiene el informe.

Además, concluye: "A menor interés en las noticias políticas nacionales, mayor es la proclividad en votar a LLA y al Peronismo no K. El voto macrista es poco sensible al nivel de interés en las noticias nacionales, mientras que el voto Kirchnerista y de Izquierda es más sensible".

