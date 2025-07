Causa por violencia de género: Alberto Fernández afirmó que la querella (Fabiola) "perdió el derecho de acusar, game over"

En la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, el expresidente señaló este viernes en sus redes sociales que la querella, representada por el abogado Mauricio D'Alessandro, "no presentó en tiempo y forma la acusación correspondiente", lo cual implica que la querella ya no puede acusarlo ni pedir penas contra él.

D’Alessandro, junto a su esposa Mariana Gallego, representa a Yañez en una causa que se tramita en la justicia federal. Según dio a entender Fernández, el abogado no respondió en tiempo y forma el traslado dispuesto por la fiscalía, un paso clave previo a decidir si el caso se eleva a juicio oral. PERFIL habló con el expresidente y pudo consultarle los detalles de posteo en X (ex Twitter), y las implicancias del "atraso" de la querella:

"Al sexto día, piden una prórroga. Al sexto día, el juez le dice que tiene la prórroga. Se supone que son 6 días más. Esos días hábiles se vencieron ayer y se presentaron hoy a las 10.5 de la mañana. Nosotros dijimos: Está fuera de término, ese escrito debe ser rechazado. Por eso (Mauricio) D'alessandro se queda callado y hace correr lo de la Corte malamente. Es un notición... La querella está a punto de quedarse fuera de su posibilidad acursarme y pedir penas contra mi", dijo, en diálogo con este medio.

A su vez, agregó: "Esto implica que el querellante no me puede acusar. El fiscal puede, y lo va a hacer, la causa sigue, pero la querella, ya no puede. La misma que se paseaba por todos los canales armando un show y acusándome de cosas. Para la querella es un golpe de gracia, por eso el 'game over'. Se presentan tarde, pierden el derecho de acusar".

"Esta causa es un disparate," insistió el expresidente, precisando que su equipo legal la intención del fiscal de cerrar el sumario y el pase a juicio oral diciendo "ya que hay pruebas pendientes". Además, manifestó que la cámara tiene dos planteos suyos: uno por excepción de falta de acción y otro excepción de falta de jurisdicción del tribunal.

En relación a D'Alessandro, Fernández manifestó: "Me hizo las mil y una, tiene a todos los medios comprados. este tipo se quedó afuera y nadie lo dice. iba a todos los programas a hablar pelotudeces. ¿y se comió una cosa así? Y le dieron 12 días para que conteste, no le dieron3… Esto pasa porque nunca vio la causa, Nunca la leyó. Están preocupados para darle a los medios fotos y audios..

La denuncia de Yañez dio inicio a una causa caratulada como violencia de género. Aunque la fiscalía ya cerró la etapa de instrucción, aún no hay una fecha definida para el inicio de un eventual juicio oral. El posteo de Fernández refuerza su estrategia de desacreditar a la querella antes de que se resuelva el futuro procesal del expediente.

