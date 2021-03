"Estaba en la playa", la reacción del fiscal Carlos Stornelli al discurso de Alberto Fernández

"Estaba en la playa". Así arrancó el fiscal federal Carlos Stornelli cuando le preguntaron si había escuchado el discurso del presidente Alberto Fernández por la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Stornelli dijo este lunes 1° de marzo que no es cierto que tenga un procesamiento por extorsión, sugirió que el Gobierno busca controlar la Justicia y recordó la muerte del fiscal Alberto Nisman, que calificó de asesinato.

"Si alguien quiere controlar una investigación o corro al juez o asesino al fiscal o nombro más jueces", apuntó Carlos Stornelli. "¿Dijo asesinar?", preguntó el periodista Nicolás Wiñazki. "Bueno, ya pasó con un colega. Y a otro, el doctor (José María) Campagnoli, lo persiguieron por investigar", afirmó.

El fiscal también advirtió que Alberto Fernández se reunía con él seguido cuando Mauricio Macri era presidente por "cuestiones personales" y dijo que el actual presidente no tenía la misma visión sobre la Justicia que ahora.

Por otro lado, sobre la intimación de la ANSES a jueces y fiscales prefirió no opinar "porque la titular del organismo (Fernanda Raverta) es la hija de un íntimo amigo mío". Se refería al empresario y ex montonero Mario Montoto.

Sobre la denuncia en su contra

Carlos Stornelli reconoció que tiene un procesamiento "pero no es por delitos de extorsión. Es por delitos que no existieron que lo estamos discutiendo judicialmente. Es erróneo el comentario (del Presidente)".

Luego dijo: "Tengo años de presiones, ya perdí la sensibilidad para distinguir presiones o no. No voy a hablar mal de Presidente. Lo conozco hace muchos años. Las causas que me hicieron son una infamia, no obstante lo cual hay personas obstinadas en insistir con estas cosas".

Criticó el anuncio de Alberto Fernández sobre la creación de un tribunal intermedio, aunque no se refirió a él específicamente. Stornelli sugirió que es un intento de control del Judicial y tildó al juez Alejo Ramos Padilla, que lo procesó, de ser un juez "militante".

