Las titulares de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, defendieron este lunes 29 de agosto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y se mostraron a favor de las manifestaciones para repudiar el pedido de condena a 12 años de prisión que hizo días atrás el fiscal Diego Luciani.

“No queremos que una mujer que gobernó tantos años, con tantos méritos, sea perseguida" dijo Estela de Carlotto, luego de reunirse con la titular del Senado en su despacho del Congreso.

La presidenta de Abuelas y referente de Derechos Humanos fue allí junto a Taty Almeida, y organismos de DD. HH., donde tuvieron un encuentro en el que estuvo presente también el ministro del Interior, Wado de Pedro.

"No vamos a permitir que la condenen. La justicia que tenemos hay que cambiarla. Hay gente que está enquistada en algo del mal. Está probado", aseguró, y agregó que "los que no quieren que tengamos un mejor país son los que provocan esta situación con una mujer que gobernó tantos años con tanto mérito".

Estela de Carlotto dijo que la vicepresidenta es "como una hija" y que "las mujeres que tenemos esta edad estuvimos mimándola".

Estela de Carlotto.

Respecto a la movilización del sábado pasado, donde la policía de la Ciudad de Buenos Aires violentó a militantes que iban a apoyar a a la expresidenta, consideró que "el pueblo está con ella" y que "los jóvenes sobre todo, sin bandería, la apoyan y no levantan ningún estandarte para identificarse".

Cristina Kirchner llegando a su casa. FOTO: Télam

Hebe de Bonafini: “Tenemos todo un mes de batalla, todos somos Cristina”

Por su parte, Hebe salió a respaldar a la ex presidenta en una entrevista radial, en la que aseguró: “Yo lo que quiero es que se salve de la cárcel, de la condena, que me parece una cosa terrible, espantosa”.

“Los chicos el otro día demostraron que el enemigo no iba a poder con ellos, y ahora el enemigo está furioso por eso, porque Larreta tiene que demostrar que es el peor, que es más duro que Macri, que Bullrich, para que toda esa gentuza que está ahí se quede conforme y lo voten. Tiene que demostrar que no nos quiere, que nos odia”, planteó la titular de Madres en diálogo con Somos Radio.

Bonafini llamó a la militancia a “trabajar mucho la calle” porque “no se puede abandonar”, al tiempo que dijo que lo mas importante es que Cristina Kirchner no sea condenada y que si se presenta o no como candidata en 2023 “es una cosa de ella”.

Hebe de Bonafini.

“Tenemos todo un mes de batalla, todos somos Cristina. Algunos dicen ‘todos con Cristina’ porque quieren que se vuelva a presentar (como candidata a presidenta). Yo lo que quiero es que se salve de la cárcel, de la condena, que me parece una cosa terrible, espantosa. Después, si se presenta o no es una cosa de ella, no se me ocurriría a mí decirle lo que tiene que hacer porque ella lo sabe, y muy bien”, expresó.

“Si trabajamos mucho la calle les ganamos por lejos. La calle hay que trabajarla y mantenerla, no se puede abandonar”, dijo. Para esto, señaló: “Hay que hacer marchas en las plazas y en todos los lugares, cosa de que la gente esté calentita, porque los fuegos se apagan y hay que tratar de mantenerlos siempre prendidos para que cuando se haga un acto grande, tenga el tamaño que uno quiere”.

Desde Madres, dijo, tienen “afiches y pecheras” en respaldo a la vicepresidenta, que van a empezar a llevar a sus movilizaciones. “Cada uno que se anime que haga lo mismo en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo”, pidió.

“Cuando promovés una pueblada y sale lo que sale, ves que la gente quiere estar en la calle, quiere defender a su líder, que no fue lo que le pasó a (el ex presidente de Brasil) Lula (Da Silva), y por eso él se entregó”, sostuvo Hebe de Bonafini.

AG / ED