“Una historia tan trágica como la peor”: Ignacio Montoya Carlotto a ocho años de recuperar su identidad

A 8 años de haber recuperado su identidad, Ignacio Montoya Carlotto, escribió en sus redes sociales algo de lo que significó el reencuentro con su abuela, Estela de Carlotto. “Hace 8 años ante mí se abrió una puerta, tras la cual estaba esperando ser contada una historia tan trágica como la peor, y que si bien sabía, jamás la imaginé propia”, escribió.

La historia de Ignacio es como la de muchos otros, pero su publicidad fue muy grande por la notoriedad de su abuela que es la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Esa historia de las desapariciones durante la última dictadura militar no le era propia y, como escribe, no imaginaba que “los nombres que allí estaban, figurados como ajenos antes, eran los de mis padres y el mío propio”.

“No supe entonces, tras el llamado de mi tía, en esa mañana de 2014, qué hacer luego. Tampoco sé muy bien ahora qué hacer con esto. No encuentro las palabras para poner por ningún lado, más allá de intentarlo año tras año”, relató.

8 años…



“Eso que inmediatamente vino, fue realmente digno de la historia tras la puerta aquella, fui una noticia primero, una expectativa después, un potencial ‘muchas cosas’, una suerte de personaje público que no cumple con los protocolos del caso. No pude hacer mucho más de lo que pude hacer. Inevitablemente me quedará una sensación de poco”, continuó.

“Y se sucedió de ahí en más tanto pero tanto, que apenas puedo contarlo: amenazas, de todo tipo y calibre, por las razones más diversas; por ‘ser’ o por no ‘ser’, aprietes desde todos los rincones imaginables. Operaciones, fake news, pedidos, y más amenazas”, lamentó y agregó: “Por desgracia para mí, muchas de estas cosas aún siguen sucediendo”.

“Pero, así como la tormenta sucedía, sería esa borrasca enorme, el viento que impulsaría un aluvión de cosas simples y tanto más poderosas, que son las que hacen de la vida la vida misma. Y es tanto, pero tanto, que apenas puedo contarlo; dos familias enormes, que con la más enorme de las paciencias posibles han sabido hacer y rehacer conmigo todo el tiempo”, concluyó.

La historia de Ignacio Montoya Carlotto

Ignacio nació el 2 de junio de 1978 en un hospital militar, sus padres, Laura Carlotto y Walmir “Puño” Montoya eran Montoneros y fueron secuestrados y asesinados por los militares. Desde aquel momento, su abuela Estela de Carlotto no cesó en su búsqueda hasta que el 5 de agosto de 2014, la jueza María Servini de Cubría llamó a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y pidió hablar con ella.

“Tras 36 años de búsqueda se hizo la luz. Apareció mi nieto Guido”, anunció Carlotto unos minutos después en una conferencia de prensa recordada por el hallazgo del nieto 114.



