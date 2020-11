Las explicaciones de Massa sobre el aislamiento: "Hubo un primer test con contaminación"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió este martes 17 de noviembre al Congreso para encabezar la sesión en la que se debate el Impuesto a la Riqueza luego de que tuvo que permanecer aislado por unos días debido a un falso positivo del jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) Luis Cubeddu.

"El día sábado había dado un primer positivo, el domingo un negativo, y hoy a la mañana se realizó un tercer hisopado que volvió a dar negativo. Con lo cual obviamente es que la mayor probabilidad es que hubo un primer test con contaminación", explicó Massa desde el Congreso.

En esa línea, continuó: "En paralelo, me realicé el test de sangre y el PCR que me dio negativo. A pesar de eso, tomé la decisión de cumplir el aislamiento hasta que tuviéramos la confirmación de que Luis Cubeddu, de quien no tuve en ningún momento contacto estrecho pero había participado de una reunión en el Congreso, estuviera confirmado como negativo".

Massa vuelve a Diputados tras otro test negativo y desata la furia de JxC

"Tomé la decisión de cumplir con el aislamiento y cumplir con la manda de las autoridades sanitarias entendiendo que todavía estamos en pandemia, que quienes tenemos las máximas responsabilidades tenemos la obligación de ser ejemplares", dijo.

Asimismo, agregó: "Y más allá de que el departamento médico informara que no había contacto estrecho, tanto en labor parlamentaria como el arranque de la sesión lo realicé de manera virtual hasta que las autoridades sanitarias confirmaran que tanto para mí como para el ministro Guzmán, como para el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estaba levantado el aislamiento porque está confirmado el negativo de Cubeddu".

"Quiero agradecerles a todos aquellos que a lo largo de estos 4 días se preocuparon por saber cómo estaba. Pedirle a todos que nos sigamos cuidando, que la pandemia no terminó", expresó.

¿Falso positivo? Ahora le dio negativo el hisopado al funcionario del FMI

En cuanto a los cuestionamientos de algunos diputados de Juntos por el Cambio por las diferencias en los protocolos en las provincias, respondió: "Habiendo escuchado la preocupación de algunos diputados sobre el tratamiento que se les da en algunas provincias a los diputados en su circulación, vamos a notificar desde la Cámara de Diputados el protocolo a todos los gobernadores para que no haya diputados que cumplen con sus funciones y tienen PCR negativo, restricciones adicionales por cuestiones provinciales porque la autoridad nacional está por encima de la provincial".

Finalmente, agradeció al vicepresidente de Diputados, Álvaro González, por llevar adelante la sesión pese a ser de Juntos por el Cambio: "Quiero agradecer al diputado Álvaro González, el vicepresidente de esta cámara, su responsabilidad, profesionalismo, buena fue, para encarar esta sesión tanto en el día de ayer como hoy, entendiendo que él es de una fuerza política distinta, inclusive tiene una mirada distinta con algunos de los temas y a pesar de eso puso todo su empeño y esfuerzo para que la institucionalidad de la cámara no se viera afectada".

EuDr