"Volvé Massa, te perdonamos". La autora del pedido fue la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño ex aliada del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa en el Frente Renovador, con quien sigue manteniendo buena relación.

Con Massa ausente en el recinto, autoaislado luego de confirmarse el caso de Covid positivo del jefe de la misión del FMI Luis Cubeddú con quien se reunió el último viernes, el diputado del PRO Alvaro González se hizo cargo de la presidencia de la sesión.

El pedido fue respondido de inmediato por la diputada fueguina del Frente de Todos Mabel Caparrós que agregó: "Apoyo tu moción compañera!!!!".

En el primer tramo, el debate estuvo muy trabado por los múltiples problemas de conexión, la falta de atención de los legisladores que se encontraban conectados de manera virtual y los planteos que demoraban el arranque del temario, que ponía al Presupuesto 2021 como primer asunto a considerar.

"Vayamos al temario de la sesión especial pedida, seamos respetuosos de la palabra, que es lo único que tenemos, no son tiempos sencillos", pidió la legisladora, quien pidió una moción de orden para contribuir a ordenar el encuentro. Camaño dio a entender que los legisladores estaban más bulliciosos que lo habitual y que eso se podía deber a la ausencia de Massa.

Sin embargo, Alvaro González se defendió y le retrucó: "Entiendo lo que usted me dice, pero no creo que me lo hagan a mí, le soy absolutamente franco. Le pido a los señores diputados que están presentes y remotos que a la hora de los votaciones tengan la atención debida porque sino lo único que hacen es generarle a los que están presentes una pérdida de tiempo importante".

Como ejemplo, durante más de veinte minutos estuvieron discutiendo en torno a una moción del radical Emiliano Yacobitti que finalmente fue rechazada, al igual que otra propuesta de Fernando Iglesias que terminó con el mismo resultado.

No obstante, la diputada del PRO Silvia Lospennato le aclaró a Camaño que "aquí nadie está dilatando nada", sino que las intervenciones, apartamientos de reglamento y cuestiones de privilegio que manifestaron los legisladores ya habían sido acordados durante la reunión previa de Labor Parlamentaria.

