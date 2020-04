Explotó la guerra en el Club Político Argentino: chicanas e insultos entre sus miembros

por Ramón Indart

El Club Político Argentino no da pie con bola desde que el macrismo dejó el poder. El grupo de intelectuales creado en 2008 comenzó a perder socios sin pausa y ahora el enfrentamiento escaló a tal punto que hay una disputa abierta entre varios miembros, con insultos en medio del foro de discusión. La presidenta del espacio es Graciela Fernández Meijide y su vice, el historiador Eduardo Lazzari. Ambos se presentaron en las elecciones del 2019, donde la ex funcionaria de la Alianza lo derrotó por amplio margen. En total, dentro del CPA conviven aproximadamente 250 académicos, abogados, sociólogos, economistas, politólogos y periodistas, más ex funcionarios macristas.



Pero las discusiones políticas fueron cambiando el tono a tal punto que el lunes 30 de marzo ex secretario de Cultura, Pablo Avelluto, mandó “a la puta que te parió” a Lazzari cuando se discutía la manera comunicacional de afrontar la pandemia que tiene el gobierno de Alberto Fernández. El cruce se dio por escrito en el foro que tiene el CPA, a los cuales accedió PERFIL.



Avelluto salió a cuestionar el spot que presentó la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y criticó "la narrativa malvinizadora en tiempos de coronavirus. El relato según el cual somos los mejores del mundo, el mundo nos está mirando y admirando, el nacionalismo de la bandera y la camiseta, la patria es uno de los desvaríos en los que cae regularmente el Presidente y su gente. Prefiero saber por qué no se hacen mas testeos y si los respiradores alcanzan para cuánta gente. El resto es nada. O peor que nada".

Académicos cercanos a Macri ya muestran distancia



La respuesta vino por parte del economista Ignacio Warnes: "La referencia es patriótico futbolera. No patriótico bélica. Es un recurso persuasivo. Lo de salir campeones es eso y nada más, y te recuerdo que muchos incluyendo a Mauricio Macri suelen usar metáforas del deporte". Avelluto volvió a responder: "Ignacio, una cosa es una metáfora deportiva y otra cosa es el nacionalismo populista utilizado para comunicar".



En medio de la discusión, Lazzari fue más allá: "Si mal no recuerdo, en una Feria del Libro en el extranjero, más precisamente en Bogotá, la Argentina era el país invitado y se escenificó nuestra participación oficial como una cancha de fútbol, con arco y pelota, y el ministro de Cultura de entonces, Pablo Avelutto, ejecutó algunos penales, bajo el lema "LA CULTURA ARGENTINA SALE A LA CANCHA". Eso sí, ni nacional ni popular".

Una hora después, Avelluto explotó y disparó: " Qué suerte que este Club cuenta con un miembro como Eduardo Lazzari, siempre tan atento a las cosas importantes y relevantes de la vida. Efectivamente en la Feria internacional del Libro de Bogotá la Argentina fue el país invitado. Hicimos un estudio casero para descubrir cuál era la Principal asociación que tenían los Colombianos con la Argentina y resultó que era el fútbol. Fue el stand internacional más exitoso de la historia de la feria. No sólo en asistencia de público sino también en asistentes a los actos culturales y en venta de libros (..) Ahora bien, también tengo una abuela que patea Calefones. Entendes Lazzari? Abuela y calefones. Es muy desafortunado que exista gente como Lazzari en este Foro. Por último, he decidido desafiar al Comité de Mediación de la institución. Lazzari, ándate a la puta que te parió".



Lazzari aceptó hablar con PERFIL al respecto y, más allá de los cruces con el exfuncionario de Macri criticó que "algunos quieren que el CPA se convierta en un think tank macrista. Es un grupo de Graciela Fernández Meijide y manijeado por exfuncionarios como Avelluto. Cuando Macri perdió las PASO se abortaron declaraciones que querían sacar pidiendo votar al expresidente. La derrota generó una instancia de éxodo. Desde ahí empezó a aparecer de nuevo Avelluto a decir que 'estamos en un decisionismo que va rumbo a un gobierno autoritario'. El lunes hubo reunión de comisión directiva y abortamos el intento de ese grupo de ir con la oposición de JxC para ver que iban a hacer para enfrentarlos. El club está fragmentado en la practica porque quieren plantearlo como un sector opositor".



Meijide, como presidenta de la institución, atendió a PERFIL, pero prefirió mantenerse afuera de la polémica: "No pienso ni contestar. Todo el mundo que me conoce sabe que voté a Macri como alternativa pero nunca fui macrista. En el Club Político hay diversidad de opiniones. Ayer (por el lunes) hubo reunión de comisión directiva y no hubo una sola discusión política, por lo tanto no tiene sentido. No sé porque Perfil toma este tema".

Por su parte, Avelluto no atendió los llamados ni respondió a los mensajes de este medio. En el lapso del último año, 26 personas abandonaron el club (10% de sus integrantes), entre ellos la ex legisladora Marta Oyhanarte, el economista Javier González Fraga y el diplomático Juan Archibaldo Lanús.