El legislador porteño Juan Facundo Del Gaiso será el reemplazante de Franco Rinaldi en la cabeza de la lista de legisladores que presentará el 13 de agosto en las PASO el precandidato a jefe de Gobierno del PRO, Jorge Macri.

Del Gaiso es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del Bloque "Vamos Juntos" y jefe de bloque de la Coalición Cívica.

Es ingeniero en construcciones, recibido en la UTN, fue Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica durante seis años, desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2019, que es cuando asumió como Legislador porteño.

Comenzó su carrera política en 1999 de la mano de Elisa Carrió y participó de varios organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires.

El legislador estaba tercero en la lista que encabezó hasta este jueves Rinaldi, que renunció envuelto en una nueva polémica por expresiones de carácter antisemita.

Así lo dispone el art 107 del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece que ante la "vacancia de Candidatos/as y Precandidatos/as a Diputados/as, el reemplazo se realiza por el/la precandidato/a o candidato/a del mismo género que sigue en el orden de la lista".

Lousteau cuestionó a Jorge Macri y aseguró que los dichos de Rinaldi no fueron 'una performance'

El senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, cuestionó este jueves a su rival interno del PRO, Jorge Macri, por no haberle pedido la renuncia a su primer candidato a legislador Franco Rinaldi, quien finalmente decidió dejar ese puesto envuelto en una nueva polémica por expresiones antisemitas.

"Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de Franco Rinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores", enfatizó el legislador nacional.

En su cuenta de la red social Twitter, el referente de la UCR sostuvo que su competidor interno Jorge Macri "siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente".

"Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico. En la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri", subrayó Lousteau.

"Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no- debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado", evaluó el postulante a suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Ahora sería bueno que Jorge Macri acepte debatir, para que nos concentremos en contrastar las propuestas que tenemos y permitir que los porteños elijan con mayor libertad".

Jorge Macri 'aceptó' la renuncia de Rinaldi

El precandidato a jefe de Gobierno del PRO, Jorge Macri, aseguró durante la jornada que aceptó la renuncia de Franco Rinaldi a encabezar la lista de legisladores porteños y destacó que él "entendió que su candidatura podría dañar" la propuesta que encabeza.

"Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él", consideró en su cuenta de la red social Twitter.

El postulante porteño sostuvo: "Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco".

Jorge Macri se expresó así luego de que Rinaldi renunciara horas después de quedar envuelto en otra polémica por sus dichos antisemitas.

La semana pasada había atravesado una situación similar con videos de 2021 en los que lanzaba expresiones homofóbicas y xenófobas.

