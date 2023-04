Facundo del Gaiso, dirigente de la Coalición Cívica, se metió en la interna por ver quién será el próximo jefe de Gobierno porteño y apoyó a Fernán Quirós. "Una elección presidencial entre Macri y Cristina hubiera sido un retroceso para el país”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuáles son las diferencias entre los casos, por ejemplo, de María Eugenia Vidal y Diego Santilli, que pasaron de la Ciudad a la Provincia, con el de Jorge Macri, que pasa de la Provincia a la Ciudad?

Nosotros no planteamos ninguna impugnación. En el momento en que todos los medios sacaron los audios y videos de esta situación, lo que planteé es que tendría que haber certezas, que esta situación se tendría que aclarar rápidamente. Uno de los mecanismos para aclararla es hacer una declaración de certeza en el Poder Judicial, para que no haya impugnaciones.

Las impugnaciones se hacen después de que te presentás como candidato, no antes. Mi recomendación es que haga una declaración de certeza para evitar impugnaciones posteriores.

Independientemente de la cuestión técnica. ¿Hay diferencia ética o política de mudarse de la Capital a la Provincia o de la Provincia a la Capital?

Es una decisión de cada dirigente mudarse o no de territorio si desea hacer política en otro territorio. Obviamente, si dan las calidades, los requisitos. Yo no estoy cuestionando eso. En el marco de todas las cuestiones de incertidumbre, por ejemplo, que él esté con licencia como intendente de Vicente López. Me parece que hay que generar certezas.

Las internas de Juntos por el Cambio

Hay quienes dicen que Macri no renunció a nada, porque le iba muy mal en las encuestas. ¿Cómo ves la interna dentro de Juntos por el Cambio? ¿Creés que la renuncia de Macri ordena la interna?

Opino que ningún político se baja de algo que tiene ganado. Mauricio Macri y Cristina Kirchner se bajaron porque no tienen la certeza de ganar. Si tuvieran la certeza de ganar serían candidatos.

Me parece que la baja de Macri ordena, porque una elección presidencial entre Macri y Cristina hubiera sido un retroceso para el país. Todo lo demás está pendiente, de acá al cierre de listas, ver cómo se procesa.

¿Qué visión tenés de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta?

Me parece que son dos modelos dentro de un mismo espacio. Claramente Horacio tiene una mirada mucho más moderada y de búsqueda de acuerdos. Algunos discutirán con quién hacer esos acuerdos, pero me parece que ese es el camino que realmente genera los cambios estatales en Argentina.

El modelo de Patricia puede ser más fuerte en términos de mostrarse resolutiva, pero no sé si puede llegar a los consensos necesarios para llevar adelante las transformaciones. Todo lo demás es magia.

Hay que generar las posibilidades para llevar adelante las transformaciones. Si no generamos desarrollo, trabajo, vamos a seguir con soluciones mágicas que no nos llevan a ningún lado.

¿Y en la Ciudad de Buenos Aires?

El mejor candidato en Capital Federal es Fernán Quirós, esa es la posición que tenemos. Me parece que es una figura que, en un momento de los más difíciles de la historia, como fue la pandemia, tuvo templanza y nos llevó tranquilidad. Es una persona honesta, de trabajo, sería una experiencia interesante que pueda ser jefe de Gobierno porteño.

Claudio Mardones (CA): La legislación establece que para ser candidato en Ciudad de Buenos Aires es necesario ser nacido en el distrito o poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los cinco años anteriores a la elección. Usted remarca que Jorge Macri sigue siendo intendente de Vicente López, en uso de licencia, a pesar de querer presentarse como candidato a jefe de Gobierno porteño. Algunos interpretan que usted expresa la opinión que también tiene Lilita Carrió, contraria a la candidatura de Jorge Macri, porque no están de acuerdo con que Fernán Quirós sea relegado. ¿Qué hará la Coalición Cívica ante esta situación, independientemente de si Jorge Macri cumple con los requisitos para ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires?

Ella ya se expresó el domingo pasado, cuando sucedió la renuncia de Macri. En ese momento, todos los medios ya planteaban que había un candidato único en la Ciudad. Nosotros hicimos la queja, en términos de que Quirós no se bajó, y tiene que haber garantías de igualdad.

Si hay una encuesta, de acá a un mes, tiene que evaluarse en condiciones de igualdad. Si se instala en los medios que hay un candidato que ya se bajó, evidentemente las encuestas lo van a relegar. Carrió planteó que si esa era la situación, la Coalición Cívica iba a ir con candidato propio.

