Facundo Manes y un mensaje a Juntos por el Cambio: "La coalición del 2015 ya es historia"

Facundo Manes, diputado nacional electo por Juntos en la provincia de Buenos Aires,habló sobre las posibilidades del radicalismo de postular un candidato para las presidenciales del 2023 y se refirió a los festejos del Frente de Todos el pasado domingo, luego de perder las elecciones de medio término a nivel nacional. También habló sobre la coalición de Cambiemos que se formó en 2015, ganó las elecciones y luego gobernó por cuatro años, argumentando que "es historia".

Con un total del 98,17% de las mesas escrutadas en territorio bonaerense, el espacio opositor Juntos con Diego Santilli a la cabeza y Manes ocupando la tercera plaza, sumó el 39,81% de los sufragios por encima de los 38,53% del Frente de Todos, resultado que llevó a ambos espacios a ocupar 30 de las 35 plazas para ingresar a la Cámara baja.

Envalentonado por los resultados del armado político que integra pero también por el resurgimiento de la Unión Cívica Radical como partido de representación en tierras bonaerenses, Manes pidió que se reconfigure el espacio opositor y habló de una coalición que ya cumplió su ciclo. "La coalición de 2015 es historia. Tenemos el desafío de hacer más amplia la coalición. Va a ser más diferente de lo que vivimos en 2015 a 2019. Hay una coalición heterogénea. En un acuerdo con el trazado grueso del país. Veo una dinámica diferente. Veo más protagonismo del radicalismo", analizó el neurólogo.

Desde que comenzó la campaña, Manes subrayó sus diferencias con el ala del PRO e incluso realizó declaraciones que molestaron en el interior del frente opositor, como cuando sostuvo que el ex presidente Mauricio Macri debía presentarse ante la justica de Dolores por la causa del espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Al igual que esta mañana lo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Manes cuestionó la pose victoriosa del gobierno nacional en las pasadas elecciones legislativas, donde quedó por debajo de Juntos por el Cambio en 9 puntos a nivel nacional. "El Gobierno no ganó el domingo. Fue una derrota del Gobierno. Aunque hubiese sido una victoria no hay nada para festejar".

"No es momento para vencedores y vencidos. No es momento para irritar al resto de la gente que no opina como uno. Es un tiempo para construir una paz, una unidad nacional", matizó luego Manes este martes 16 de noviembre en diálogo con HTH por Metro 95.1.

Derrota del "peronismo unido"

Facundo Manes también remarcó la importancia simbólica que tuvo la victoria del espacio opositor a nivel nacional y dentro del territorio bonaerense. "Derrotamos al peronismo unido por casi 10 puntos a nivel nacional", destacó.

"El 42% obtenido está a un paso del triunfo en primera vuelta de una presidencial. Esto es importante porque habla de otra alternativa de poder en Argentina", se entusiasmó de cara al 2023, para posteriormente trazar una línea histórica. "Desde el 83 que no se le ganaba al peronismo unido en Buenos Aires y esta vez es gobierno", comparó.

Por otro lado, el legislador electo habló sobre su idea de que el país comience a implementar políticas que estén solventadas por un plan, a la vez que criticó al oficialismo por el manejo de la pandemia. "Hace tiempo que vengo sosteniendo que Argentina necesita un plan estratégico. El mal manejo de la pandemia. Estamos en un país en vías de des-desarrollo", cuestionó.

Desde hace varias semanas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, viene anticipando la idea de que el gobierno nacional va a convocar a diversos sectores para articular un acuerdo nacional. El propio referente del Frente Renovador lo repitió este domingo, asegurando que Alberto Fernández lo haría el lunes post elecciones, y el presidente lo anticipó en un mensaje grabado hacia la población antes de viajar hacia el búnker del Frente de Todos en Chacarita el domingo.

Sin embargo, para el futuro diputado el llamado del panperonismo no tiene que ver con una motivación de mejorar el diálogo para alcanzar metas de largo plazo, sino con una estrategia del gobierno que busca darle aire político. "El acuerdo no lo motiva la convicción sino la necesidad", criticó Manes.

GI/ff