"Fanáticos de la mentira": la crítica de Mauricio Macri a la carta de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este martes 18 de agosto una nueva carta abierta en la que cuestiona a la administración de Mauricio Macri por el préstamo tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, el exjefe de Estado se expresó de manera indirecta a través de un ex ministro de su gestión y le respondió a la líder kirchnerista. En su misiva, CFK había hablado de "pandemia macrista".

Macri salió a responderle a Cristina Kirchner a través de las redes sociales, el mismo campo que eligió la Presidenta del Senado para marcarle sus culpas por el préstamo de USD 44.000 millones que su gobierno tomó en 2018. En la carta, la Vicepresidenta habla de "pandemia macrista" y compara el gasto que debió afrontar el gobierno durante el avance del coronavirus, con un porcentaje menor a los pagos que debió ejecutarle al Fondo.

El ex mandatario recibió el mensaje y contraatacó a través de su ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, que se deshizo en críticas contra CFK. "Demonizan a Macri porque "endeudó al país", pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!! #FanáticosDeLaMentira", empezó Prat Gay, acompañando su crítica de un gráfico de la deuda pública del Frente de Todos.

Demonizan a Macri porque "endeudó al país", pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!!#FanáticosDeLaMentira pic.twitter.com/eGO2S1x5iP — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) January 18, 2022

Luego, Macri se metió en el perfil de su ex funcionario y encontró otro tuit contra Cristina Kirchner que también replicó. "CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. #NoMientanMás", decía la crítica de Prat Gay publicada hace 10 días.

"Dejaron vencimientos de deuda equivalentes a un FMI por año cuando se fueron y ahora que volvieron baten su propio récord de deuda y de abuso del BCRA. Basta de victimizarse: háganse cargo de una vez del entuerto en el que metieron y siguen metiendo a la Argentina!!", cerró.

Juntos por el Cambio dijo que la carta de Cristina Kirchner "banaliza la muerte"

El Ministerio de Economía le respondió a Mauricio Macri

La polémica por quién tomó o generó más deuda entre las dos coaliciones más importantes del país continuó en Twitter y el Ministerio de Economía publicó un hilo refutando la acusación de Prat-Gay.

"Deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos. En esta afirmación se pasa a USD una deuda que se emitió en pesos y que se pagará en pesos. Se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con emisión de deuda denominada en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro", comienza explicando el mensaje desde el Palacio de Hacienda.

"Fue entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, cuando la deuda externa (deuda pública denominada en moneda extranjera) creció en más de USD100.000 millones. Deuda que se tomó en dólares y sólo se puede pagar en dólares", aclararon.

#Falso: En este hilo te contamos por qué esta afirmación es engañosa y falsa 👇🏽 pic.twitter.com/LSCFxsr70g — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) January 18, 2022

Luego afirmaron que el actual ejecutivo no tomó dólares prestados. "Por el contrario, en el año 2020 se realizaron dos operaciones de reestructuración de deuda externa que generaron para la República Argentina un ahorro de USD34.800 millones para el período 2020-2030", cierra el hilo.

Nueva carta de Cristina Kirchner: "La pandemia macrista fue más costosa que la del Covid-19"

Qué dice la carta de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner volvió a hablar hoy de "pandemia macrista" en referencia al acuerdo que el ex presidente firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que "fue para el Estado nacional incluso más costosa que la pandemia Covid-19".

"Dicen no pocos científicos que la pandemia de Covid-19 estaría llegando a su fin. ¡Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos. Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina", señaló la ex mandataria.

En una nueva carta abierta publicada en sus redes sociales, Cristina Kirchner apuntó a los gastos del Estado para afrontar los vencimientos de deuda con el FMI y los comparó con el costo que supuso la pandemia de Covid-19, tras lo cual indicó que la "pandemia macrista" representa el "1,1% del PBI" mientras que la del coronavirus implica al "0,9% del PBI".

La vicepresidenta se refirió primero al acuerdo entre la gestión de Macri y el FMI al señalar que "le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones". Y con ironía, agregó: "No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares. ¿Alguien los vio? En todo caso, por favor llamen al 911".

La ex mandataria aclaró que sus dichos no pretenden "burlarse de la tragedia de la pandemia" y puntualizó: "Al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021".

Seguidamente, bajo el subtítulo "La pandemia macrista", Cristina Kirchner señaló en su carta que en 2021 el país "pagó - entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo" otorgado en 2018 y remarcó: "Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI... ¡Pero en dólares!".

Y debajo del subtítulo "La pandemia COVID-19" indicó que en el mismo año la Argentina "pagó 420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia".

