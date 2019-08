Federico Andahazi, sobre los $10 millones de su programa: "No me van a pagar, lo doy por perdido"

Federico Andahazi insiste en que "no cobró un centavo" de los más de 10 millones de pesos que le costó al Estado el ciclo que condujo en la TV Pública y que, incluso, lo da por "perdido". Sin embargo, el pasado 21 de agosto desde el Gobierno le confirmaron a PERFIL el pago del costo del programa.

Se trata de la nueva temporada de Vas a viajar en mi sidecar. Según una investigación de Pagina/12, el contrato de la emisión fue aprobado por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, mediante el directorio de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE), en el cual el funcionario es vicepresidente. Se gastó $10.360.060,68 por los nueve capítulos, o sea $1.151.117,85 por episodio.

"Están hechos de principio a fin los capítulos de la segunda temporada. Yo no cobré un centavo, no me pagaron. Estuve trabajando sin contrato. La última vez que hablé con Lombardi le dije que a mí no me interesa cobrar un centavo pero que le paguen a la gente que trabajó", afirmó el escritor en Intratables, ciclo que se emite por Canal América.

En ese sentido, justificó que la divulgación del contrato es una "fake news" porque "pareciera que yo hubiera cobrado 11 millones de pesos. No me van a pagar porque dije que no me interesa, lo doy por perdido a eso". Consultado específicamente por su sueldo, Andahazi detalló que el acuerdo era de 70 mil pesos por capítulo, aunque insistió en que no cobró "ni un centavo".

Andahazi dijo que es una "fake news" pero el Gobierno lo desmintió

"Creo en los medios del Estado, son el sostén de la cultura. Era un programa digno, con contenidos y mucho trabajo", justificó. Consultado por la existencia de un posible conflicto de interés por su defensa al gobierno de Maurcio Macri respondió: "Militante de los medios de Maurcio Macri la verdad que no, no me cabe. Yo no sé cuánto gasta el Estado. Eso se informó ahora, no tengo idea de cuánto sale un programa".

En relación con la Fake que salió hoy en un diario y que se reprodujo en algunas redes sociales, aclaro que es una información completamente falsa. Fake News de principio a fin. Publicado por Federico Andahazi en Miércoles, 21 de agosto de 2019

Luego de la derrota oficialista en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el escritor cerró su cuenta de Twitter y publicó un breve descargo en su cuenta de Facebook: "En relación con la Fake que salió hoy en un diario y que se reprodujo en algunas redes sociales, aclaro que es una información completamente falsa. Fake News de principio a fin".

DR/FF