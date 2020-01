Federico Storani: "Macri reparte culpas como si no hubiese tenido nada que ver con la gestión"

La forma en la que reapareció al escenario público el ex presidente Mauricio Macri no sentó bien a ajenos, pero tampoco a propios. Después de las críticas de su sucesor en el cargo, Alberto Fernández, el vicepresidente de la UCR, Federico Storani, cuestionó duramente al ex mandatario por sus expresiones sobre el endeudamiento.

Este fin de semana, Maci reconoció el error de endeudar al país de la manera en que lo hizo cuando estuvo al frente de la Casa Rosada en una reunión con un grupo de dirigentes del PRO de Río Negro. El ex presidente también aseguró que advirtió a sus funcionarios sobre la posibilidad de que los mercados dejaran de prestarle dinero a la Argentina pero que estos hicieron caso omiso.

"Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda", remarcó Macri en una ronda con dirigentes rionegrinos.

Me parece muy desafortunada que prácticamente su primera aparición sea para repartir responsabilidades a diestra y siniestra, dijo Storani

Tras la filtración de esas reflexiones, Storani salió al cruce del ex jefe de Estado. “Me parece muy desafortunada que prácticamente su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, sea para repartir responsabilidades a diestra y siniestra, como si no hubiese tenido nada que ver con la gestión", indicó en diálogo con Radio La Red.

"Fue una gestión extremadamente mala, sobre todo si mirás los índices elementales como la inflación o la pobreza. No hizo autocrítica, no hizo balance, está muy lejos de revestir el carácter de una persona de estadista o liderazgo", lamentó el vicepresidente de la UCR, una de las agrupaciones políticas que integra Juntos por el Cambio.

Alberto Fernández le respondió a Macri: "No entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico"

Alberto Fernández también había expresado su malestar ante las declaraciones de su antecesor. "No entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o si estaba hablando seriamente un ex presidente que decía semejante cosa", consignó durante una entrevista con el programa Hagan algo, que se emite por le canal C5N.

"Me impresionó mucho que un presidente diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina, que él se dio cuenta en 2017, cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada, y que la mejor solución que encontró fue pedir dinero al FMI para pagarle a acreedores y usó el dinero para cualquier cosa menos para pagar esa deuda", planteó el actual mandatario.

B.D.N. EA