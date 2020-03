Felipe Solá advirtió que el aeropuerto de Ezeiza podría cerrar la semana que viene

Noticias Relacionadas El Gobierno solicita cooperación a Europa para repatriar a los argentinos varados por la pandemia

Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró este domingo 22 de marzo que la semana próxima podría cerrar el aeropuerto internacional de Ezeiza para evitar que ingresen más personas al país, en el marco del intento del Gobierno de minimizar el número de contagios por el coronavirus.

"Creo que el aeropuerto de Ezeiza va a cerrar la semana que viene", señaló el canciller en declaraciones a Radio Mitre, y sostuvo que el cierre del aeropuerto está entre las medidas que evalúa el presidente Alberto Fernández ante la pandemia. En ese sentido, aclaró que "Argentina va a cerrar. Va a haber un momento en que digan ‘basta no entra más gente’”, pero no dio precisiones sobre la fecha.

Al respecto, manifestó que se seguirán “criterios humanitarios” con el fin de cuidar a los argentinos que están en el país. El funcionario, que por estas horas se encuentra abocado al operativo de repatriación de argentinos que están en el exterior, detalló que en los últimos diez días regresaron al país 20 mil argentinos y expresó que "se va a quedar una mínima cantidad de gente posible afuera”.

En esa línea, Solá diferenció que, por ejemplo, no cuentan con el mismo nivel de prioridad aquellos que se encuentran en un crucero, a quienes están varados en un aeropuerto, o incluso que adultos mayores o embarazadas. Sostuvo además que la prioridad será además para quienes tenían previsto la fecha de regreso para antes de la entrada en vigencia de la cuarentena total que decretó el jefe de Estado.

“Hay mucha gente que viajó cuando ya se sabía de la pandemia. El 12 de marzo el Presidente habló en cadena y dijo que se cerraban los vuelos el 17 de marzo. Lo que cuestionamos desde el punto de vista ético es que para escapar del aburrimiento de estar en la casa muchos se escaparon y se fueron después del 12 a Cancún, Punta Cana. Por eso le damos prioridad a las listas viejas”, aseguró el Ministro.

Lo que el Gobierno busca evitar, dijo, es que “ se agolpe gente en Ezeiza y no se pueda cumplir con el operativo sanitario, que hasta ahora se viene cumpliendo muy bien”.

Sobre los argentinos que se encuentran varados en Perú, dijo: "Después de muchas quejas nuestras LATAM empezó a moverse. LATAM tiene a mucha gente clavada en Cusco, unos doscientos y pico de pasajeros. A lo de Cusco los vamos a ir a traer. Cuento con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Ellos están preparados y lo hacen con gusto porque es su laburo", aseguró.

"Estoy constante comunicación con Cancún, Madrid, Bogotá. Con los cónsules, con los embajadores y con la gente. No dejamos de contestar y contener a nadie", subrayó Solá. Además, sobre los acuerdos con las aerolíneas internacionales, el canciller dijo que en Estados Unidos "no es fácil" y son "muy duras las respuestas de American y Delta".

"Jorge Argüello (embajador argentino en EEUU) está preocupado por la cantidad de argentinos que hay en Nueva York y Miami porque American no emitió cancelaciones hasta ahora. No es fácil y no lo conseguimos hasta ahora. Son muy duras las respuestas tanto de American como de Delta", agregó.

