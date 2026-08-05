Felipe Solá en QR: "Con la tierra no se joroba" y la dura advertencia sobre el modelo libertario

El Gobierno sufrió un revés histórico en el Senado tras retirar el capítulo que habilitaba la extranjerización de tierras, una maniobra que encendió el debate político y social a nivel nacional. En el programa “QR!”, que se transmite por +perfil, el ex gobernador bonaerense y ex canciller, Felipe Solá, analizó este traspié legislativo de La Libertad Avanza y alertó sobre la gravedad que escondía el proyecto original. Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, el dirigente remarcó el peligro de ceder soberanía y aseguró que si la iniciativa se aprobaba, "las compras hubieran sido un hecho para la ley" imposibles de revertir en el futuro.

Solá fue tajante al dimensionar la insistencia de la Casa Rosada y desnudó la estrategia oficialista en el Congreso. “Querían primero el 100%. Después el 30, después el 25… Cuando descubrieron que no tenían mayoría, la sacaron", detalló el ex funcionario. Además, advirtió sobre la trampa de eliminar la regulación sobre municipios y provincias, lo que en la práctica significaba que "se podía comprar una provincia, una provincia y media. Es una locura".

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En su análisis territorial, el dirigente subrayó que "la clave estaba en mantener el límite municipal", recordando que provincias fuera de la región pampeana, como Salta, San Juan o Misiones, ya "superan el 10% en general de sus tierras en manos de empresas extranjeras". Para graficar el despropósito libertario, apeló a la geopolítica: "Vean lo que son las leyes restrictivas en Estados Unidos e Israel. Estos últimos, que son tan amigos del presidente, no permiten vender. Directamente no podés comprar tierras siendo extranjero", disparó.

Uno de los puntos de su lectura fue vincular este freno legislativo con el resurgimiento del sentimiento nacional, impulsado desde el deporte. “Por primera vez un proyecto de ley por sí o por no se asocia a la cuestión Malvinas. Se asocia a un fervor popular por la actitud de algunos en la Selección Argentina de fútbol”, explicó Solá, marcando que ese cántico constante en las canchas de que "las Malvinas son argentinas" terminó impactando de lleno "sobre los senadores que están en duda" y asustó a los "gobernadores colaboracionistas".

Para el ex canciller, todo este cóctel conformó "la tormenta perfecta" que se le armó a la ministra Patricia Bullrich, a quien acusó de "intentar decir cualquier cosa con tal de justificar" el proyecto. Solá dejó en claro que la barrera ya se levantó de manera definitiva y que no hay margen político para volver a insistir con la extranjerización del suelo: “Ya está instalado ‘con la tierra no se joroba’, esto no va a volver”, sentenció con seguridad.

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"No sos vos, es Milei" y la alerta económica

Consultado por Caruso sobre el armado opositor y las eventuales PASO de 2027, el ex gobernador remarcó la urgencia del peronismo por "encontrar frases breves y síntesis muy sencillas y con poder para explicar qué modelo de país queremos". En esa línea, reveló cuál es la consigna que mejor resume el presente para interpelar a la sociedad: "Por ahora la mejor frase que he escuchado es ‘no sos vos, es Milei’. Si te echaron, si perdiste el laburo, si tenés una deuda de tarjeta, si estás en la mala… Es Milei”.

En el plano estrictamente financiero, Solá ofreció un diagnóstico crudo y pesimista. “Al gobierno lo veo mal ahora. No tienen ningún instrumento de retribución económica interna”, diagnosticó. También apuntó los cañones contra la polémica intención oficial de modificar la carta orgánica del Banco Central, advirtiendo el peligro de perder soberanía monetaria y "no poder modificar los encajes de los bancos en la región para fomentar más libertad y plata para dar crédito".

Para el cierre de su participación, el ex funcionario bonaerense dejó una reflexión lapidaria sobre el modelo que intenta consolidar el presidente libertario. "La rigidez es el triunfo de lo que está pasando ahora", concluyó Solá, marcando que estas políticas consagran "el triunfo de este esquema de distribución del ingreso", lo que inevitablemente transforma a la Argentina en un "país recontra injusto para siempre".

TC