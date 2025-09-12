Felipe Solá en Bravo TV: “El Gobierno de Milei no es un método, es una religión”

En el programa "QR" de Bravo TV, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, analizó el presente político y económico de Javier Milei y dejó frases contundentes. “El Gobierno anda en tres cilindros, está destruido en cuanto a la capacidad de convencer, que es una capacidad política fundamental”, aseguró.

Durante la entrevista, Solá hizo referencia a que el oficialismo está condicionado no solo por la economía, sino también por las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno. “Hay un sector que quiere ver debilitado al Presidente en los tribunales, y otro que busca instalar la idea de que ya perdió autoridad política”, señaló.

El ex gobernador bonaerense también cuestionó el reciente veto presidencial a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo interpretó como un acto de debilidad. “Milei dobla la apuesta sin tener cartas en la mano”, dijo.

A lo largo de la entrevista, Solá sostuvo que el programa económico libertario “no es compatible con la democracia”, porque genera hambre y precariedad en la población. “No es un método, es una religión. Y esa religión se va a caer”, afirmó. En ese mismo sentido, señaló que Milei delegó poder en sectores externos como la banca internacional y el macrismo porque carece de cuadros técnicos propios.

La crítica más dura apuntó a la gestión del Estado: “La ineptitud es más grave que la corrupción. Nunca vimos que 200.000 pasaportes quedaran trabados o que no se pudieran emitir patentes. Es el antigobierno”, disparó.

En otro tramo, Solá analizó el resultado electoral bonaerense y la reaparición del peronismo como fuerza dominante. “La primera consecuencia es que el peronismo se unió, mientras el antiperonismo apareció disperso. El que se divide, pierde. El que se une, gana”, afirmó. Según su visión, existe una “conciencia de la necesidad de unidad” en el peronismo frente a la crisis política.

También cuestionó la política exterior del oficialismo, especialmente por sus votos en Naciones Unidas. “Argentina tenía un activo moral en derechos humanos que este gobierno está destruyendo. Hoy se vota como una secta, no como una democracia con trayectoria”, advirtió. Para Solá, esta alineación automática con Estados Unidos e Israel aísla al país y le resta autoridad en los foros internacionales.

Con un diagnóstico pesimista, el ex gobernador proyectó que, de no mediar cambios profundos, el gobierno de Milei enfrentará una sucesión de derrotas políticas y sociales en los próximos meses.

