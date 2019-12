Félix Crous, nuevo titular de la OA: "Yo soy un hombre de izquierda con orientación marxista"

El flamante titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, brindó este lunes 23 de diciembre sus primeras declaraciones públicas y aseguró que no habrá "persecución política" desde la entidad que dirigirá en reemplazo de Laura Alonso."Seguramente encontraré muchas cosas bien hechas y otras que serán reperfiladas para que quede claro que no haremos persecución. La persecución a opositores ha envilecido al Poder Judicial. La idea es hacer las denuncias que haya que hacer sin perseguir", afirmó en declaraciones a Radio La Red.

En este sentido, aseguró que no le "corresponde ni interesa" opinar sobre la gestión de Laura Alonso, y en una entrevista a El Destape Radio resaltó: "Yo no quiero ser auditor de su función. Al margen de que si me encuentro un 'muerto en el placard', tendré que hacer lo que se hace en esos casos. Si bien ella ha tenido una actuación pública, seguramente hay una actuación que no ha trascendido, que probablemente tenga que ver con los méritos y el trabajo de sus técnicos y de su personal".

El fiscal Félix Crous, de "Justicia Legítima", será el director de la Oficina Anticorrupción

Crous sostuvo, además, que tendrá la "autonomía" para hacer su trabajo, y recalcó: "El Presidente me dijo que su idea no era la de perseguir a nadie, que él no venía a perseguir opositores. Nuestra idea es tener independencia con los profesionales que llevan adelante los juicios que están en curso donde la Oficina se ha presentado como querellante". En este contexto, dijo que le "tranquiliza que Fernández diga que yo no me enamoraría de él", y se autodefinió como "un hombre de izquierda con orientación marxista" que votó por el Frente de Todos en las últimas elecciones. "Nunca he tenido vicios como el ‘gorilismo’", concluyó.

El fiscal, uno de los referentes de Justicia Legítima, fue titular de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), estuvo durante ocho años al frente de la Unidad de Asistencia de la Procuración General de la Nación para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, y también fue funcionario en la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad. ​ En una entrevista que dio a Fm La Patriada meses atrás, antes de las elecciones, consideró que "cualquiera que acceda al poder a fin de año, tendrá que plantearse qué hacer con el Poder Judicial".

AB/FeL