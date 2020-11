Feminismo y pasado peronista, ejes del debate que designó al nuevo camarista electoral

Envuelto en polémica por su pasado como apoderado del PJ en Tucumán, por fallos cuestionados por favorecer al poder político y con críticas de la oposición al Gobierno por no haber postulado para el puesto a la mujer que salió primera en el concurso, el Senado aprobó este jueves la designación de Daniel Bejas como nuevo miembro de la crucial Cámara Nacional Electoral (CNE). Así, en la previa a un año electoral, se completó un tribunal que venía vacante desde 2016, cuando falleció Rodolfo Munné.

"Votamos a un hombre para que ocupe el lugar que podría y debería ser de una mujer por el orden de mérito. Se pierden tener la primera mujer en la CNE", les endilgó Martín Lousteau a los senadores del oficialismo. Es que primera en el concurso realizado por el Consejo de la Magistratura había quedado Alejandra Lázzaro, actual secretaria en ese tribunal y cercana al radicalismo. Durante el gobierno de Mauricio Macri la designación de ese puesto fue motivo de tensiones entre los socios de Cambiemos, ya que la UCR pugnaba por Lázzaro mientras que sectores del macrismo preferían a otro miembro de la terna, Hernán Gonçalves Figueiredo, que también es secretario de la CNE. Finalmente, no se pusieron de acuerdo y el lugar quedó vacante (previamente habría necesitado acuerdo con el peronismo para votarlo en el Senado).

Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, fue la encargada de salir a sentar la postura oficial en la sesión. “El tema de género atraviesa a toda la sociedad pero no hay que ponerlo como pátina delante de cuestiones políticas más profundas. Nuestro espacio político ha sido pionero en reconocer y garantizar la lucha de las mujeres", arrancó la titular de la comisión de Acuerdos. "No vamos a admitir que bajo la pátina de la cuestión de género se discuta la decisión política del Gobierno nacional de optar por una de las personas de la terna. No existe la obligación de elegir al primero", agregó la mendocina.

Lousteau le retrucó que “decir que un partido es pionero se lo deberíamos explicar a algunas de las mujeres que homenajeamos en Puerto Madero”, y citó entre otras cosas a la socialista Julieta Lanteri (primera mujer en votar en 1911) o algunas decisiones tomadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Pero las críticas al nombramiento de Bejas no fueron solo por la cuestión de no privilegiar a la mujer que quedó mejor posicionada y encima mantener la hegemonía masculina en la CNE, sino también por su pasado. Antes de asumir como juez federal de Tucumán, Bejas fue apoderado del PJ, algo que generó resquemores por tener que abocarse ahora a cuestiones electorales en las que trabaja desde el otro lado del mostrador. Ya en su cargo actual, no obstante, tenía competencia en la materia.

Pero además, desde Tucumán le cuestionan fallos que realizó, como el haber sobreseído a Juan Manzur en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito en la previa a su campaña a la gobernación. También lo acusan por no haber querido avanzar en las investigaciones contra el ex jefe del Ejército César Milani por delitos de lesa humanidad (la familia del soldado Ledo le apuntaba por no citar a indagatoria al militar, finalmente se excusó y el caso tuvo más impulso). Al cargo de juez, además, la oposición tucumana lo acusa de haber llegado por su relación con el ex gobernador José Alperovich, a quien asesoró legalmente en emprendimientos privados.

Una de las opositoras que se refirió al tema fue, justamente, su comprovinciana Silvia Elías de Pérez. “Es imprescindible que un juez, máxime en un órgano tan importante, sea independiente e imparcial. Estas dos características a quien nos está proponiendo no las tiene”, aseveró la radical.

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, también salió a defenderlo y acusó a la oposición por su “antiperonismo”. “El disfraz que se utiliza es otro, claro, pero el problema de él es haber sido apoderado del Partido Justicialista como si fuera un pecado", sostiene Mayans. "Es un juez federal con competencia electoral que nunca tuvo un jury. ¿Y qué hace la oposición? Lo desprestigia", manifestó. Y en lugar de quedarse con la cuestión de género apeló a “la visión federal” de su nombramiento y destacó que es “la primera vez que un hombre del interior” ocupará ese cargo.

El pliego finalmente fue aprobado, con el rechazo de Juntos por el Cambio y aliados, y la abstención del rionegrino Alberto Weretilneck. Ahora, los tres hombres encargados del máximo tribunal electoral serán Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Bejas.