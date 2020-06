Fernán Quirós: "Al Presidente le estamos eternamente agradecidos"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó este viernes 12 de junio que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le están "eternamente agradecidos" al presidente Alberto Fernández por el manejo de la crisis del coronavirus, y dijo que toman de buena manera las críticas que reciben desde el oficialismo nacional.

"Al presidente le estamos eternamente agradecidos, siempre nos ha acompañado y siempre nos ha ayudado", sostuvo Quirós cuando fue consultado por los dichos del jefe de Estado, quien marcó no estar de acuerdo con algunas aperturas permitidas por la cuarentena porteña. El funcionario se refirió en general a las críticas que recibió la Ciudad en las últimas horas, en el marco de la conferencia de prensa que brinda todos los viernes desde el inicio de la pandemia.

"Nosotros de la mirada del otro siempre aprendemos por eso, a las críticas con buenas intenciones, le damos la bienvenida. No olvidemos que estamos hablando y tratando un tema nuevo para todos", explicó el titular de la cartera sanitaria porteña. Luego se refirió a la frase de Alberto Fernández de retornar a la Fase 1 de la cuarentena: "Yo creo que en todo lo que dice el presidente tiene intenciones de ayudar, de colaborar con nosotros y con el pueblo. Luego el tema de las fases son cuestiones más puntuales", subrayó.

Tanto el presidente de la Nación, como funcionarios de la provincia de Buenos Aires, criticaron las últimas decisiones de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó la apertura de comercios y permitió que la gente pueda hacer actividades deportivas al aire libre. La habilitación a partir de esta semana para que los porteños puedan salir a correr se dio justo con el aumento de casos confirmados de Covid-19 en el país, algo que Quirós marcó no tiene nada que ver con las nuevas actividades autorizadas.

Coronavirus: "El impacto de los runners en CABA se verá en seis días"

"No hay que confundir a la gente y querer mezclar el aumento de casos por la mala imagen que se pudo ver el lunes -la aglomeración de gente corriendo en Palermo-, eso no es hablar con claridad", expuso el ministro porteño. "Si dentro de 7 o 14 días en los barrios donde se corrió hubiese aumento de contagios lo vamos a decir y lo que haya que revisarse se revisará", añadió. "Es cierto que hubo un aumento de casos, un diez por ciento más, pero la curva de contagios se mantiene estable. Mucho del crecimiento tiene que ver con el cambio de testeos y la aplicación del plan DetectAR", completó.

Quirós volvió a explicar por qué el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió la apertura de negocios y le dio la chance a los ciudadanos de salir a correr. "No somos todos iguales, no todos tienen la misma tolerancia económica, social y afectiva y por eso se toman determinaciones. Esto no significa subestimar lo que sucede, al contrario, remarcamos que hay que mantener los cuidados", apuntó.

AB/FF