Fernando Burlando y una sugerente reunión secreta en el Gobierno porteño

El martes 17 de noviembre el tercer piso de la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios tuvo una presencia insospechada para la mayoría de los funcionarios: el abogado Fernando Burlando ingresó a ver al vicejefe Diego Santilli. De manera discreta, Burlando llegó a las 17 horas para el encuentro. Allí, hablaron de la agenda de seguridad, una temática que, junto a las cuestiones del Poder Judicial, le interesan al abogado.

En la charla hablaron de los datos que tiene la Ciudad sobre la inseguridad. En particular, luego hablaron de la difícil situación en el conurbano bonaerense, donde Burlando trabaja históricamente. Acaso por ello, quien lo acercó fue el concejal del PRO en Presidente Perón, Guido Giana, quien fue la cara visible de la lucha contra la toma de Guernica tras vivir tres meses con los usurpadores a metros de su casa.

“Fue una reunión de gestión, de seguridad, pero también de la tarea social que tiene Fernando en distintos barrios”, explicaron fuentes porteñas. En concreto: colabora con el comedor de Margarita Barrientos en Los Piletones.

Por su parte, Santilli aprovechó para contarle parte del plan de seguridad y hasta podría avanzar en una recorrida por el centro de monitoreo de la Ciudad en diciembre. No participó Horacio Rodríguez Larreta, pero las fuentes no descartan que se sume a una foto con el abogado. En el cónclave, aunque no hablaron de candidaturas en concreto, quedó flotando una coincidencia: a ambos les interesa el territorio bonaerense para hacer política.

Por la Constitución porteña, Santilli no puede aspirar a ser jefe de Gobierno y ya empezó con recorridas, charlas y Zooms con intendentes y dirigentes. Aunque solo será candidato por consenso de Juntos por el Cambio, el “colorado” ya preparó el terreno. Mientras tanto, ya es uno de los principales armadores de la candidatura a presidente del jefe de Gobierno porteño.

Por su lado, Burlando ya probó tímidamente con la política en la Provincia. Pero además, ya tiene buena sintonía con la Ciudad: tiene un vínculo muy cercano con el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, el civil que maneja diariamente la Policía de la Ciudad y una de las espadas jurídicas de Larreta.

ES/MC