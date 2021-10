Fernando Iglesias le pidió a Florencia Carignano que "deje de victimizarse" y lo mandó "al psiquiatra"

El cruce entre el diputado de Juntos, Fernando Iglesias, y la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, continuó el jueves 30 de septiembre. Iglesias le pidió a través de un video que "deje de victimizarse" y Carignano lo mandó "al psiquiatra".

Ambos protagonizaran un intercambio en Twitter el miércoles 29 de septiembre, cuando el diputado insinuó que la funcionaria había "trabajado en un solárium" y "está haciendo una changa hasta que pinte un laburo digno". Sin embargo, la discusión no terminó.

Desde el Aeropuerto de París - Charles de Gaulle, Iglesias rebatió: "Aprovecho para mandarla un mensaje a la directora de Migraciones, Florencia Carignano. Deje de victimizarse. No hay nada de malo en ser una empleada de un solárium".

Florencia Carignano respondió a una chicana de Fernando Iglesias: "Te dejo mi CV, machirulo"

Y agregó: "Hay mucho de malo en ser directora de Migraciones y encargarse de que los varados no pueden volver. Y hacernos filmar una declaración inconstitucional para poder salir del país. Es lo primero que hacen los regímenes totalitarios".

En los últimos tramo de uno de los cuatro metrajes que compartió en la red social, sentenció: "Córtenla con la declaración y dejen volver a los varados. Ese es el único problema que tengo con usted. No me importa que sea mujer. Me es completamente indiferente".

A la primera de las "agresiones" de Iglesias, Carignano había respondido: "Sos un violento y misógino. No trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo".

La respuesta de Florencia Carignano a Fernando Iglesias

Sin embargo, frente a una nueva arremetida del diputado, la Directora Nacional de Migraciones ofreció una réplica en declaraciones emitidas en C5N. Comenzó la entrevista admitiendo estar "sorprendida por el nivel de odio y de violencia".

"El mensaje que él le está dando a la sociedad es que la mujer llega a un cargo político porque hace favores sexuales", agregó a continuación para luego insistir en que "lo denunciará ante las autoridades" y que "estas cosas no pueden quedar en la nada".

Bajo la misma línea, Carignano insistió: "Yo no voy a permitir insultos que me haga él o cualquier otra persona". Y volvió a preguntarse: "¿Qué pensará Vidal de esto? Hasta el momento, ninguna mujer de otro espacio político se comunicó conmigo".

Concluyendo con el diálogo televisivo, remarcó: "Actitudes como la de Fernando Iglesias son tomadas por otros hombres, y genera un nivel de violencia en la sociedad que no se permite más. Tiene que ir al psiquiatra".

JFG / ED