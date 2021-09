Florencia Carignano: “Algunos me insultan, pero yo no tomo decisiones”

La directora de migraciones Florencia Carignano se defendió de las críticas por las limitaciones que subsisten en las fronteras aéreas y terrestres en la Argentina, aun cuando las estadísticas de la pandemia de Covid 19 muestran cifras bajas de contagios, internaciones y muertes.

“Yo no soy médica y tengo que confiar en la autoridad sanitaria, acá cerramos fronteras como todos los países”, advirtió la funcionaria nacional, en diálogo con María Laura Santillán por La Mañana de CNN (CNN Radio).

Quién es Florencia Carignano, la funcionaria que apuntó contra quienes salieron del país

Carignano explicó que la disposición del ministerio de salud que exige la realización de un test antígeno en los aeropuertos habilitados impide incrementar la cantidad de vuelos. “La ministra Carla Vizzotti tiene que decir que llegamos a un nivel de vacunación, que puede ser superior al 50%, y se deja de pedir antígeno”, explicó. Por el momento, para evitar la acumulación de pasajeros, se limitó la cantidad de vuelos que arriban.

“Yo quiero volver a abrir fronteras, es un desgaste terrible, no se puede pensar que se hace a propósito porque somos locos”, se quejó la funcionaria nacional. En las horas previas, se había manifestado por una crítica de parte del periodista de TN, Osvaldo Bazán, quien preguntó irónicamente por sus antecedentes. “A mí me puso Wado De Pedro, el presidente (Alberto Fernández), no lo escuché a ese periodista preguntarse quién era (Nicolás) 'Toto' Caputo, cuando nos endeudó a cien años”, se quejó.

“Quién so’ Florencia Carignano?!!!"



Disculpa @osvaldobazan por ser una funcionaria tan menor para tu nivel periodístico y el de tus reflexiones.

Entiendo el show, tu personaje. Entiendo que todos tenemos que trabajar, pero no es por ahí Osvaldo, saludos a #SoloUnaVueltaMas pic.twitter.com/gCopRC0DiY — Florencia Carignano (@florcarignanook) September 27, 2021

“Me insultan y me menosprecian, pero yo no soy la que toma las decisiones, de hecho la dirección nacional de Migraciones ni siquiera firma las resoluciones administrativas”, explicó Carignano.

Cuáles son los aeropuertos habilitados para llegar a la Argentina

Florencia Carignano explicó que en la actualidad está permitida la llegada de turistas de cualquier parte del mundo, aunque sólo por los aeropuertos habilitados. Estos son los situados en Ezeiza, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza, Córdoba, a los que se suman las terminales de Buquebus y Colonia Express vía marítima.

“No podrán entrar por cualquier lado si no por los corredores seguros habilitados, con centros de testeos y protocolos”, explicó la funcionaria, que informó que se iniciarán pruebas piloto en La Quiaca (Jujuy) y en Entre Ríos, en donde los pasos fronterizos serán considerados como una “burbuja”.

Además advirtió que son las jurisdicciones las que deben solicitar la reapertura. “El gobernador de Corrientes (Gustavo Valdés) quiere habilitar el paso terrestre pero aún no presentó nada”, remarcó.

Actualmente, para ingresar al país, las autoridades exigen certificado de vacunación con esquema completo, un test PCR y un testeo de antígeno realizado en el lugar. Los argentinos residentes y extranjeros que llegan por razones de trabajo no están obligados a hacer cuarentena si cumplen con estos requisitos, a menos que alguno de los test arroje un resultado negativo.

