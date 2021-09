Florencia Carignano respondió a una chicana de Fernando Iglesias: "Te dejo mi CV, machirulo"

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, respondió a un comentario del diputado de Juntos, Fernando Iglesias, en redes sociales. Luego de que éste cuestionara sus "habilidades laborales", procedió a compartirle su CV y tildarlo de "machirulo".

Previo al cruce, Iglesias había respondido un tuit de @gustlib, que escribió: "Explícame como saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país", en referencia la Directora Nacional de Migraciones.

Acto seguido, el diputado de Juntos explicó: "La echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno". Frente a la acusación, Carignano decidió no quedarse de brazos cruzados y respondió.

La chicana de Fernando Iglesias a Florencia Carignano a través de la red social Twitter.

"Fernando Iglesias, sos un violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo en su lista", sostuvo.

Sin embargo, la réplica no terminó allí. Aclaró también no haber "trabajado en un ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores".

Finalmente, decidió concluir con una última arremetida: "Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo". En la misma línea, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, defendió a la funcionaria dependiente de su cartera a través de la red social.

La respuesta de Carignano ante la agresión del diptuado de Juntos.

Florencia Carignano: “Algunos me insultan, pero yo no tomo decisiones”

"Parece que con la vuelta de Marquitos (Peña) se reactivó el trollcenter de Cambiemos y fábrica de fake news. Tienen debilidad por los ataques misóginos. Además de ser falso, este tuit refleja también la estigmatización y el desprecio a las mujeres", dijo.

De Pedro agregó además que Carignano "es una funcionaria altamente capacitada por antecedentes y formación para estar al frente de Migraciones. Realizó un importantísimo trabajo en la pandemia y ahora en la reapertura de fronteras".

Al igual que lo hizo previamente la directora Nacional de Migraciones, el ministro del Interior concluyó con su abordaje sobre el tema compartiendo el Currículum Vitae de Carignano: "Les comparto su CV, que refleja su trayectoria".

JFG / ds