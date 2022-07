Fernando Iglesias: “Va a ser complejo esperar a que el Gobierno termine su mandato”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, sostuvo que en la Argentina se vive una situación “dramática. “La impericia y la absoluta falta del sentido del país y de la sociedad que tiene este Gobierno demuestra que realmente no les importa nada", subrayó.

El legislador de Juntos por el Cambio destacó que "cuando vos tenés todas las variables económicas agarradas con alfileres, después de haberle dado a la maquinita hasta cansarse, de haber tomado deuda hasta cansarse, lo que se viene son días y semanas muy duras, y la esperanza que dura a morir. Aún en el mejor de los casos, todo va a ser muy difícil", explicó en diálogo con Ari Paluch en Radio Colonia.

Fernando Iglesias.

Respecto al futuro subrayó que “todo va a ser difícil”. “Va a ser complejo esperar a que el Gobierno termine su mandato, también ganar las elecciones y gobernar si es que ganamos", postuló.

Iglesias también repasó el rol del presidente, Alberto Fernández, durante la cuarentena obligatoria y dijo que estaba "incapacitado para gobernar". "Después del desastre económico que armaron, lo que hicieron con la cuarentena, en cualquier país normal sacan el 10% de los votos y sacaron el 33%", repasó. "Yo creo que es un fin de ciclo absoluto. Si los argentinos no nos damos cuenta de que este modelo populista, autoritario y destructor de las instituciones está terminado, realmente no sé cuál será el destino que se puede tener, seguimos cayendo indefinidamente", enfatizó.

“Nosotros estamos obligados como oposición a tener una posición muy pluralista e incorporar a todo lo posible porque del otro lado tenemos al peronismo que viene del récord de tener dentro del mismo partido a la Triple A y a los Montoneros, entonces del otro lado tenés que armar lo mismo”, reflexionó.

“El problema de mantener al Gobierno no es una problema de la oposición, no le vamos a tirar catorce toneladas de piedra ni vamos a hacer como Alberto (Fernández) que decía que el FMI pedía adelantar las elecciones porque había batidas de poder. La responsabilidad es de ellos, no nuestra", concluyó.

RB CP